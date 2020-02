Union européenne : pas d'accord sur le budget, divisions sur la PAC

Le sommet de l'UE s'est achevé vendredi soir sans accord sur le budget 2021-2027 de l'Union européenne. Les dirigeants n'ont pas pu dépasser leurs divergences, notamment sur les montants alloués à la Politique agricole commune.

Après deux jours de sommet spécial pour tenter d'arracher un compromis sur le budget pluriannuel de l'Union européenne, les dirigeants européens se sont séparés vendredi soir à Bruxelles sans avoir trouvé d'accord sur ce budget pour la période 2021-2027.

Les débats ont buté sur la volonté de maîtrise des dépenses exprimée par le groupe des Etats "frugaux", à savoir le Danemark, l'Autriche, la Suède et les Pays-Bas. En plus de l'objectif financier, la discussion budgétaire s'est aussi heurtée à des divisions sur la nature des dépenses communautaires à engager, et notamment sur la Politique agricole commune (PAC), défendue par la France. En effet, après la sortie britannique de l'UE, la Commission et le Conseil européen prévoient de rogner le budget des 27, dont la PAC représente près de 40%.

La Politique agricole commune (PAC) ne doit "pas payer pour le Brexit"

Les pays les plus pauvres de l'Est et du Sud réclament que l'aide au développement soit maintenue. Ils sont rejoints par la France, l'Irlande et d'autres qui entendent préserver la Politique agricole commune (PAC). Pour le président français Emmanuel Macron, l'échec des négociations est "très profondément" regrettable et démontre que les Européens n'ont pas besoin de la Grande-Bretagne pour faire montre de "désunion".

Sur la PAC, "nous avons obtenu des premières améliorations sur ce volet pour défendre nos paysans (...) mais elles sont à nos yeux encore insuffisantes", a déclaré Emmanuel Macron à l'issue du sommet.

"Nous avons refusé un mauvais effort sur la Pac, nous n'avons pas sacrifié la Politique agricole commune et je l'ai dit très clairement : ça n'est pas la Politique agricole commune qui peut payer pour le Brexit", a ajouté le président français, qui doit inaugurer ce samedi le salon de l'Agriculture à Paris.

Sur la période 2021-2027, le projet de Bruxelles prévoit de doter la PAC de 329 milliards d'euros, contre 383 milliards pendant les sept années précédentes, un montant que la France entend préserver dans le prochain budget.

Pas de date de prévue pour reprendre les discussions

"Les divergences étaient trop importantes" pour que les Etats membres s'entendent, a déploré de son côté la chancelière allemande Angela Merkel, ajoutant qu'aucune date n'a été fixée pour la reprise des discussions. "Nous avons malheureusement observé qu'il n'était pas possible de parvenir à un accord. Nous avons observé qu'il nous fallait plus de temps", a confirmé le président du Conseil européen, le Belge Charles Michel.

L'actuel cadre financier de l'UE, qui a débuté en 2014, expire en décembre prochain.

Fixer le cadre financier pluriannuel de l'UE est toujours un exercice compliqué, mais la sortie du Royaume-Uni, qui prive le budget communautaire d'une contribution de 75 milliards d'euros sur sept ans, a encore accentué les tensions autour de ce nouveau cycle budgétaire.

Bruxelles propose un budget de 1,074% du Revenu National Brut européen

Le Danemark, l'Autriche, la Suède et les Pays-Bas - surnommés le "quatuor frugal" - étaient arrivés jeudi au premier jour de ce conseil européen extraordinaire avec une ligne rouge : pas question d'accepter un budget européen qui dépasserait 1% du revenu national brut (RNB) européen.

Les bénéficiaires des politiques communes réclamaient, eux, un budget supérieur à 1,074% du RNB européen, la base proposée par le président du Conseil européen Charles Michel, ce qui représente 1.094 milliards d'euros de dépenses sur la période 2021-2027.

Le Premier ministre hongrois Viktor Orban a déclaré vendredi que les pays bénéficiaires des "fonds de cohésion" du budget communautaire réclament que le cadre financier pluriannuel soit fixé à 1,3% du RNB.