Une vaste cyberattaque a ciblé plusieurs aéroports en Allemagne

(Boursier.com) — Confusion dans le ciel allemand en cette fin de semaine... Après une grosse panne informatique qui a touché Lufthansa, qui a laissé mercredi des milliers de passagers bloqués à l'aéroport de Francfort, les sites internet de sept aéroports allemands ont été touchés par une vaste cyberattaque présumée jeudi.

L'association des aéroports ADV a indiqué que parmi les aéroports ciblés figuraient ceux de Dusseldorf, Nuremberg et Dortmund. Les sites des plus grands aéroports allemands, à Francfort, Munich et Berlin, fonctionnent en revanche normalement...

"Une fois de plus, les aéroports ont été victimes d'attaques DDoS de grande envergure", a déclaré Ralph Beisel, directeur général d'ADV, ajoutant que les sites internet de sept aéroports étaient temporairement hors service.

Une attaque DDoS (déni de service) consiste à diriger d'importants volumes de trafic Internet vers des serveurs ciblés pour les mettre hors ligne.

"Selon les informations dont nous disposons à ce jour, les autres systèmes ne sont pas affectés", a déclaré Ralph Beisel, ajoutant qu'il reste à voir dans quelle mesure la situation s'étendra à d'autres aéroports...