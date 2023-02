Une très large majorité de Français heureux au travail

Et pas d'"épidémie de flemme" au programme, selon une enquête de l'institut Montaigne...

(Boursier.com) — De quoi contredire les nombreuses études sur la "grande démission" des Français dans la foulée de l'épidémie de Covid ? Une très large majorité d'actifs (77%) sont satisfaits de leur travail, d'après une enquête de l'institut Montaigne publiée jeudi. Cette "statistique (...) n'a que très peu évolué ces dernières années malgré la crise sanitaire", peut-on lire dans un communiqué.

Parmi ces travailleurs, les plus satisfaits sont les chefs d'entreprises, les artisans et les professions libérales. "L'absence de hiérarchie, des horaires de travail flexibles, sont autant d'avantages pour les indépendants qui peuvent expliquer cet écart de bonheur au travail (satisfaction moyenne de 7,6/10 chez les indépendants contre 6,7/10 chez les salariés)", analyse l'institut Montaigne. Ces actifs heureux déclarent avoir de bonnes relations avec leurs collègues et managers, de l'autonomie dans leur travail, et un temps d'activité adapté.

Quelles sont les principales cause d'insatisfaction ? La rémunération est la plus souvent citée (46%), devant l'absence de perspective de carrière (42%) et le manque de reconnaissance et de soutien dans l'entreprise (38%).

Pas d'épidémie de flemme

L'Institut, qui a réalisé ce sondage avec Kantar Public auprès de 5.001 actifs français, indique que le format historique des 35 heures est dépassé : les actifs à temps plein déclarent travailler en moyenne 39,8 heures par semaine, et 45,8 heures pour les indépendants. D'ailleurs, les travailleurs qui considèrent leur charge de travail comme "normale" travaillent en moyenne plus de 37 heures par semaine.

A contre-courant des discours favorables au "droit à la paresse", ou décrivant une "épidémie de flemme" en France, les actifs "sont globalement satisfaits de leur durée de travail (82% d'opinions positives) et déclarent majoritairement avoir trouvé un équilibre entre vie privée et vie professionnelle", peut-on lire.

Dans le même temps, les horaires de travail traditionnels disparaissent, au profit d'emplois du temps plus atypiques : au moins 35% des sondés déclarent travailler souvent ou toujours le week-end, le soir après 20 heures et/ou les jours fériés.

Davantage d'intensité ressentie

Si les Français sont globalement heureux au travail, l'enquête met au jour un accroissement de l'intensité ressentie au travail: 60% des travailleurs déclarent que leur charge de travail a augmenté ces cinq dernières années et si les actifs ne travaillent pas plus longtemps, ils ont incontestablement le sentiment d'avoir plus de travail à faire sur le même volume horaire de travail. Le manque de soutien, la charge psychique et une faible autonomie sont les véritables causes du sentiment de surcharge au travail.