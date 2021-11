Une semaine pour mettre en avant les métiers de l'industrie

Environ 70.000 postes sont à pourvoir dans ce secteur, qui peine à redorer son image auprès des jeunes.

(Boursier.com) — Visites d'entreprises, job dating, forums des métiers, web-conférences, interventions en classe... La dixième édition de la Semaine de l'industrie aura lieu tout au long de la semaine prochaine. Un secteur qui peine lui aussi à attirer, avec 70.000 postes à pourvoir actuellement en France, contre 40.000 avant le début de la crise sanitaire.

"Il faut changer notre regard sur l'industrie. On le voit aujourd'hui, les jeunes ont une perception qui est décalée avec la réalité de l'industrie. (...) Ce sont souvent des sites fermés et les représentations qu'on en a sont restées coincées dans les années 70", a regretté lundi sur RTL la ministre de l'Industrie Agnès Pannier-Runacher.

Des salaires plus élevés que le smic

"L'industrie est un des secteurs avec le plus faible taux de personnes payées au Smic, vous en avez trois fois moins que dans le reste du secteur privé", a-t-elle expliqué. Un soudeur "peut parfois gagner plus de deux fois le Smic, donc il faut changer notre regard", a-t-elle poursuivi. "En moyenne ce sont des métiers bien rémunérés, où l'on a du travail, et à la pointe de la transformation environnementale", selon elle.

"Les conditions de travail ont aussi beaucoup évolué. Vous trouverez toujours des sites où c'est compliqué, je pense par exemple à l'agroalimentaire. Mais ce n'est pas l'essentiel. Avec l'automatisation aujourd'hui, une femme qui pèse 50 kg, qui n'est pas nécessairement très musculeuse, peut parfaitement travailler car on a surtout besoin de ses qualités d'équipe et de son intelligence et sa capacité à faire tourner une machine", a expliqué la ministre.

Les sites industriels ouvrent leurs portes aux jeunes pour la #SEDI2021, pour qu'ils changent de regard sur l'industrie. L'industrie s'est modernisée, elle participe à la transition environnementale, paye mieux que les services et les femmes y ont toute leur place ! @RTLFrance pic.twitter.com/4lQR6fSVQN >— Agnès Pannier-Runacher (@AgnesRunacher), via Twitter

La précédente édition en 2020 avait été annulée à cause du coronavirus. En 2019, la Semaine de l'industrie a rassemblé plus de 800.000 participants autour de 4.800 événements organisés sur l'ensemble du territoire", peut-on lire sur la page internet de l'événement.