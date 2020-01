Une pétition contre le démarchage téléphonique

Une pratique qualifiée d'"intrusive" et de "non désirée par les consommateurs" par une petite dizaine d'associations...

(Boursier.com) — "Face au fléau que représente le démarchage téléphonique non désiré pour les consommateurs, nous demandons aux pouvoirs publics d'interdire purement et simplement cette pratique". Le communiqué est signé par plusieurs associations de défense des consommateurs (ADEIC, AFOC, ALLDC, CSF, CNAFAL, CLCV, Familles Rurales, UFC-Que Choisir et UNAF), qui proposent de signer une pétition...

"Les pouvoirs publics doivent rompre avec la complaisance et interdire les appels non désirés !", écrivent-elles, alors que les députés doivent discuter le 30 janvier, en deuxième lecture, d'une proposition de loi consacrée au sujet...

Dans de nombreux pays européens, comme en Allemagne, au Royaume-Uni ou au Portugal, il faut s'inscrire sur une liste d'acceptation pour être appelé - dans le cas contraire le principe du démarchage est interdit et c'est ce système que les associations voudraient voir adopté en France.

Bloctel est inefficace

Elles rappellent que le démarchage téléphonique n'a pas été limité par le dispositif Bloctel. Près de quatre ans après sa mise en place, il s'avère "inefficace en raison de dérogations bien trop extensives et de sanctions non réellement dissuasives", selon les associations. Trois millions de personnes y sont inscrites mais elles continueraient à être appelées pour se voir proposer des produits et offres en tout genre.

Les litiges liés au démarchage ont progressé de 60% depuis 2012 en France. Les secteurs qui y ont recours sont aussi ceux qui concentrent le plus de dossiers (travaux de la maison, rénovation énergétique, fournisseurs d'énergie, assurances). Les assurances santé et la prévoyance représentent 29% des contrats, et sont à l'origine de près des trois-quarts des réclamations (72%). Sans surprise, les personnes âgées sont les premières victimes de ces pratiques...