Une panne géante affecte de nombreux sites Internet dans le monde

Une panne géante affecte de nombreux sites Internet dans le monde









Des géants du Web et plusieurs sites de grands médias tels que le New York Times, le Guardian ou LeMonde.fr étaient inaccessibles...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Panne générale sur le Web ! Ce mardi matin, les services de très nombreux sites Internet ne répondaient plus, affichant des messages tels que "Error 503 Service Unavailable" ou "Connection Failure". Des géants du Web, comme Amazon et son service de SVoD Prime Video, Reddit, Spotify ou encore Twitch sont concernés par ces dysfonctionnements.

En Grande-Bretagne, les plateformes du gouvernement sont indisponibles (gov.uk), tout comme le site de BBC News. Plusieurs autres sites de grands médias tels que le New York Times, le Guardian, le Financial Times étaient également affectés. En France, LeMonde.fr était inaccessible.

La plateforme de microblogging Twitter est aussi concerné, notamment dans le chargement des images et des emoji, comme le montre le site DownDetector, qui recense tous les signalements des utilisateurs sur les pannes de services.

Le prestataire Fastly en cause ?

Sur Twitter, le journaliste Tom Warren pour le site d'information 'The Verge', qui a également été affecté par la panne, affirme que les dysfonctionnements sont liés à Fastly, un fournisseur américain de services de cloud computing.

"Fastly's uptime." — Tom Warren (@tomwarren), via Twitter

"Il y a une énorme panne sur le Web en ce moment. Twitch, Reddit, Amazon et même The Verge est down. On dirait qu'une clé CDN pourrait être en panne", a-t-il expliqué sur le réseau social.

Sur son site, le fournisseur de service a d'abord affirmé être au courant du problème, indiquant enquêter sur son origine. A la mi-journée, Fastly a précisé avoir "identifié une configuration de service qui a déclenché des perturbations sur [ses] POP dans le monde". "Nous avons désactivé cette configuration. Notre réseau mondial revient en ligne", a-t-il assuré.