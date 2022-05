Une loi sur le pouvoir d'achat dès cet été, promet E. Borne

La nouvelle Première ministre a confirmé vendredi que le premier projet de loi examiné cet été par la nouvelle Assemblée générale sera consacré au pouvoir d'achat. Au menu, un chèque alimentation et la limitation des prix de l'énergie.

(Boursier.com) — Invitée du JT de 20h de TF1, quelques heures après la formation de son gouvernement, la nouvelle Première ministre, Elisabeth Borne, a mis l'accent sur le dossier du pouvoir d'achat, qui fera l'objet du premier projet de loi qu'aura à examiner le parlement, à l'issue des élections législatives de juin.

"Ce sujet du pouvoir d'achat [suscite] beaucoup d'inquiétudes", a reconnu la Première ministre, assurant que le gouvernement continuera de "protéger" les Français. Elisabeth Borne a précisé que la création d'un chèque alimentation et la limitation des prix de l'énergie feraient partie des mesures proposées dès le début de l'été dans ce projet de loi.

"On travaille sur un chèque alimentation qui fera partie de ce projet de loi, mais aussi sur des mesures de bouclier tarifaires, et la réduction des prix du carburant sera prolongée", a-t-elle déclaré, assurant avoir "bien entendu les inquiétudes des Français" sur le pouvoir d'achat. "Il y a aussi des mesures qui étaient attendues, comme la revalorisation des retraites et le triplement de la prime Macron", a-t-elle ajouté.

Un tandem pour la transition écologique et énergétique

Le gouvernement présenté vendredi par le secrétaire général de l'Elysée Alexis Kohler, qui compte 27 membres, dont 13 femmes, est "paritaire et équilibré", a estimé Elisabeth Borne. Elle s'est félicitée de ce nouveau gouvernement, qui présente selon elle "une organisation inédite" pour la planification écologique.

Sur ce chantier clé de la transition écologique, c'est un tandem qui a été constitué, avec Amélie de Montchalin, nommée ministre de la Transition écologique et de la Cohésion des Territoires, et Agnès Pannier-Runacher, nommée ministre de la Transition énergétique. La première était jusqu'ici ministre de la Fonction publique et la seconde ministre déléguée à l'Industrie au sein du gouvernement sortant de Jean Castex.

Un gouvernement dans la continuité, avec quelques surprises

Certains poids-lourds du gouvernement sortant ont conservé leur poste, comme Bruno Le Maire à l'Economie et aux Finances , qui devient officiellement n-2 du gouvernement, et Gérald Darmanin à l'Intérieur, tandis que quelques personnalités ont fait leur entrée.

Parmi les nouveau entrants, figurent l'ancienne chiraquienne Catherine Colonna aux Affaires étrangères en remplacement de Jean-Yves Le Drian et l'historien Pap Ndiaye à l'Education nationale qui succède à Jean-Michel Blanquer, principale surprise de la nouvelle équipe. L'ex-président du groupe LR à l'Assemblée nationale, Damien Abad, devient ministre des Solidarités, de l'Autonomie et des Personnes handicapées.

Le maintien d'Eric Dupond-Moretti à la Justice a aussi constitué une surprise, de nombreux observateurs s'attendant à son départ en raison de la grogne des magistrats à son encontre et de sa mise en examen pour "prise illégale d'intérêts".