Une indemnité inflation jugée 'assez dangereuse' pour le patron du Medef

(Boursier.com) — Le Premier ministre Jean Castex a annoncé jeudi dernier une aide de 100 euros aux ménages les plus modestes face à la hausse des prix des carburants et de l'énergie. "Cette indemnité inflation me paraît assez dangereuse", a réagi Geoffroy Roux de Bézieux mardi sur franceinfo.

Pour le patron du Medef, cette aide "met dans la tête des Français l'idée qu'on va compenser systématiquement l'inflation par des mesures d'aides gouvernementales. Cela ne peut pas marcher".

38 millions de Français

Jean Castex a a annoncé le versement de cette "indemnité inflation" de 100 euros à 38 millions de Français de "la classe moyenne", entre décembre et le début de l'année prochaine. Ainsi, toutes les personnes gagnant moins de 2.000 euros net par mois, soit le salaire médian, sont éligibles à cette "indemnité-inflation" de 100 euros.

Le nouveau dispositif anti-inflation est destiné aux salariés du privé et du public, aux travailleurs indépendants qui touchent moins de 2.000 euros mensuels net par personne, aux personnes en recherche d'emploi et aux retraités qui reçoivent une pension de moins de 1.943 euros (par personne).

Vers un rattrapage de l'inflation

Interrogé sur les grèves pour des hausses de salaires lancées récemment chez Decathlon ou chez Labeyrie, le patron du Medef a aussi indiqué que certaines entreprises avaient offert des augmentations, à l'image de l'équipementier aéronautique Safran. "Au moment où l'on parle, à peu près partout, cela négocie. Il y a 60 branches professionnelles qui négocient, et oui, il y aura une augmentation de salaires, parce que l'année 2021, à quelques exceptions près, a été une bonne année", assure Geoffroy Roux de Bézieux. "Les entreprises ont retrouvé des marges et vont pouvoir redistribuer une partie de ce qu'elles ont gagné", selon lui...

Pour Geoffroy Roux de Bézieux, "une majorité de salariés verra leur salaire augmenter parce qu'il y aura un rattrapage de l'inflation, qui est quand même à 2%".