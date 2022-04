Une 'explosion' des déménagements en raison du développement du télétravail

La société 'Des Bras en Plus' a constaté fin 2021 une multiplication des déménagements en zone péri-urbaine ou en province dans des agglomérations situées entre 10 et 300 km du lieu de travail.

(Boursier.com) — Avec la crise sanitaire, le télétravail a connu un exceptionnel développement... Malgré quelques contraintes qu'il occasionne, il permet aux salariés de souffler quelques jours dans la semaine en diminuant le temps passé dans les transports et en pouvant améliorer la qualité de leur sommeil.

De nombreux Français qui habitaient au coeur des villes, ont passé le cap pour déménager dans un logement plus spacieux au calme et avec un extérieur. Et depuis, ils apprécient leur changement de vie même si cela n'a pas été facile de quitter leur quotidien. Mais pour eux, les allers-retours en TGV ou en voiture une à deux fois par semaine ne sont rien à côté de l'amélioration de leur qualité de vie...

Multiplication des déménagements en zone péri-urbaine ou en province

La société 'Des Bras en Plus' a constaté fin 2021 une multiplication des déménagements en zone péri-urbaine ou en province dans des agglomérations situées entre 10 et 300 km du lieu de travail.

En France, toute personne est libre de choisir son lieu d'habitation... Si vous travaillez à 100% à distance ou bien seulement quelques jours par semaine, mais que vous respectez votre contrat de travail et vos journées imposées en présentiel, rien ne vous empêche de déménager dans une autre ville ou région. Seule exception : si vous êtes en astreinte, vous devez vivre à proximité de votre lieu de travail...

Face à ce phénomène, la première plateforme de réservations de déménagements en France, rappelle les conseils clés à respecter pour réussir un déménagement et le vivre avec joie :

Conseils clés pour préparer le grand saut et réussir son déménagement

Effectuez quelques recherches en amont de votre première visite sur les sites de la mairie de votre ville, de l'Office de tourisme, de la Région... N'hésitez pas à bien vous informer sur tout ce que votre future ville propose afin de prendre connaissance des informations essentielles à vos yeux : vérifiez la présence de crèches, d'assistantes maternelles, de clubs sportifs, d'associations ou d'activités !

Se renseigner l'état du marché de l'immobilier où vous souhaitez emménager

Est-il porteur ou bien en déclin ? Le marché de l'immobilier est très inégal et varie selon les régions et les villes, voire selon les quartiers. N'hésitez pas à vous rendre sur le site de LaCoteImmo.com qui propose une estimation des prix immobiliers dans toute la France.

Savoir quels seront les nouveaux impôts locaux ?

Taxe foncière, taxe d'habitation...des frais qui vont venir s'ajouter à vos dépenses de la vie quotidienne.

Organisez vos visites pour trouver le bien de vos rêves !

"La clé du succès : ne vous précipitez pas et priorisez !". Organisez des rendez-vous regroupés afin de visiter des logements en vue de votre arrivée. Essayez de grouper un maximum de visites sur une journée ou un week-end afin d'éviter des déplacements fatigants, prenants et coûteux. Ne vous épuisez pas totalement avant le déménagement... De plus, depuis la crise sanitaire de nombreuses agences proposent de réaliser des visites virtuelles. Testez-les ou demandez plus de photos afin de mieux vous rendre compte du potentiel du bien avant de le visiter ou non, vous gagnerez ainsi du temps...

Prévoyez un logement en location pour les premiers mois

Prévoyez un logement en location les premiers mois afin de bien vous acclimater à votre nouvelle vie ! Les déménagements longues distances sont liés dans la grande majorité des cas à un changement de travail ou à une mutation professionnelle. Passez votre période d'essai afin de voir si vous vous sentez bien dans votre entreprise, ensuite vous pourrez vous projeter dans un achat.

Si vous ne pouvez pas prendre un logement en location lors des premiers mois, partez une semaine en vacances dans votre nouvelle ville et faites comme si vous y avez toujours vécu depuis toujours en testant les bonnes adresses, les activités et les transports.

Anticipez un déménagement en début d'année scolaire pour les enfants

Pour les enfants le déménagement est toujours vécu comme une épreuve. Pour ce faire, essayez autant que possible de respecter le calendrier scolaire. Il sera toujours plus facile pour eux de changer d'école en début d'année scolaire plutôt qu'en cours d'année afin qu'ils démarrent leur changement de classe en douceur et qu'ils se créent de nouveaux amis.

Testez les transports lors de vos journées en immersion

Si vous souhaitez compter sur les transports en commun pour une partie de vos déplacements, assurez-vous que vous pourrez le faire sans encombre. Il existe de fortes inégalités à ce niveau selon les villes. Certaines proposent un large réseau de transports en commun tandis que d'autres ne sont pas aussi bien desservies. Réalisez quelques trajets qui vous seront utiles pour juger par vous-même la praticité de ces transports...

Pour en savoir plus sur le télétravail avec eToro...