Une croissance mondiale modérée et des troubles géopolitiques constituent les risques majeurs pour les portefeuilles en 2024 (Enquête)

Selon une nouvelle étude de Principal Asset Management, les conseillers en patrimoine français voient des opportunités sur le crédit à haut rendement en 2024 alors qu'ils diminuent l'exposition aux actions...

(Boursier.com) — Selon une nouvelle étude de Principal Asset Management, la probabilité d'une croissance mondiale modérée et l'impact sur le marché des troubles géopolitiques représentent les plus grands risques pour les portefeuilles en France.

L'étude menée auprès de 100 gestionnaires de patrimoine, IFA, conseillers bancaires privés et bureaux familiaux en France a révélé que les deux tiers (67%) des personnes interrogées considèrent ces problèmes comme des risques clés pour les portefeuilles au cours des six à 12 prochains mois. L'étude a également mis en évidence des préoccupations concernant le potentiel d'une récession mondiale (65%).

Outre la France, Principal Asset Management a interrogé un ensemble plus large de 400 conseillers en Allemagne, en Suisse et au Royaume-Uni. L'étude met en lumière les défis, les opportunités et l'appétit pour le risque auxquels ce groupe est confronté alors qu'il investit pour le compte de ses clients dans les 6 à 12 prochains mois, et fournit un aperçu de l'allocation stratégique des actifs dans un environnement de marché difficile...

Le sentiment des investisseurs et les intentions d'allocation d'actifs diffèrent considérablement, soulignant les défis distincts auxquels les investisseurs sont confrontés, marché par marché.

Les 2/3 des conseillers français citent la croissance mondiale modérée comme un "risque majeur" pour la performance du portefeuille en 2024

Les conseillers français qui investissent pour le compte de leurs clients estiment que l'atonie de la croissance mondiale est le risque le plus important pour les portefeuilles.

En revanche, les conseillers allemands citent un marché du travail tendu comme risque prééminent (76%) ; les conseillers britanniques évoquent les erreurs de la Banque centrale (68%) ; et les conseillers suisses citent la déflation (74%).

45% des conseillers français prévoient de réduire les allocations au crédit de bonne qualité

Les conseillers français sont plus susceptibles de maintenir que de modifier leur exposition actuelle dans la majorité des classes d'actifs. L'exception est le crédit de bonne qualité (diminution de 45% contre maintien de 39%).

En revanche, lorsqu'on leur pose des questions sur la probabilité d'augmenter ou de diminuer leurs allocations à des secteurs spécifiques, les conseillers français sont plus susceptibles d'augmenter les allocations au crédit à haut rendement, avec plus d'un quart (28 %) prévoyant de le faire. Les personnes interrogées devraient réduire leur exposition aux actions américaines et européennes.

Les conseillers français voient un éventail d'opportunités dans les sous-secteurs de l'immobilier

Les répondants français voient des opportunités relativement égales dans tous les sous-secteurs de l'immobilier, quatre sous-secteurs étant identifiés comme offrant des rendements attractifs par 28% des répondants (logistique, usage mixte, soins de santé et industrie), parallèlement au commerce de détail, qui présente un pourcentage à peine plus élevé avec 29%.

Cela peut suggérer que les conseillers français adoptent une approche plus diversifiée... Ce point de vue contraste avec celui des autres marchés européens, chacun ayant identifié au moins un sous-secteur spécifique comme offrant les meilleures opportunités de rendement ajusté en fonction du risque.

Selon l'étude, le Royaume-Uni recherche les installations à usage mixte (28%) et les centres de données (26%), la Suisse les secteurs industriels (33%) et résidentiels (29%), tandis que les conseillers allemands citent les secteurs industriels (37%) ainsi que les installations d'entreposage libre-service (34%).

Les conseillers en gestion du patrimoine font preuve de partialité nationale lorsqu'on en vient aux investissements immobiliers

Les conseillers de tous les marchés interrogés font preuve d'une partialité nationale marquée lorsqu'ils réfléchissent aux marchés européens offrant les opportunités d'investissement immobilier les plus attrayantes.

Près de 9 conseillers français sur 10 (88%) citent la France comme offrant les opportunités d'investissement les plus attrayantes en Europe dans cette classe d'actifs, tandis que 77% des conseillers allemands citent l'Allemagne ; 78% des conseillers britanniques citent le Royaume-Uni ; 55% des conseillers suisses citent la Suisse.

Mis à part les préjugés nationaux, la France est identifiée comme le marché le plus attractif pour les investissements immobiliers par rapport aux autres régions, selon 35% des personnes interrogées dans l'ensemble...