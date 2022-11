Une croissance française légèrement positive au T4 ?

Le patron de la Banque de France y croit...

(Boursier.com) — Le gouverneur de la Banque de France, François Villeroy de Galhau, a déclaré jeudi sur Europe 1 que la croissance économique pourrait être très légèrement positive au quatrième trimestre en France, et non à zéro comme la banque centrale s'y attendait jusqu'à présent.

François Villeroy de Galhau a dit plus généralement ne pas s'attendre à un atterrissage brutal pour l'économie française et jugé qu'il n'y avait aucune raison à ce stade de revoir à la baisse l'estimation de croissance de la Banque de France pour 2023, comprise dans une fourchette de -0,5% à +0,8%. "Le bateau France résiste dans le climat actuel, il est même un peu plus solide que prévu mais il faut rester extrêmement vigilant avec des équipages très mobilisés parce qu'il y a beaucoup d'incertitude devant nous", a-t-il expliqué.

"Bien sûr il y a la crise, mais il y a une autre urgence, c'est de penser le long terme" François Villeroy de Galhau sur #Europe1 pic.twitter.com/fe7LUvCSQq

Ramener l'inflation à 2%

Il a par ailleurs redit sa détermination à tout faire, en lien avec la présidente de la Banque centrale européenne (BCE) Christine Lagarde, pour ramener l'inflation à l'objectif de 2% d'ici deux à trois ans.

A propos de la flambée des prix entamée à la sortie de la crise du COVID-19 et aggravée par la guerre en Ukraine, François Villeroy de Galhau a déclaré que la Banque de France estimait que l'alourdissement de la facture énergétique représentait un choc de 60 milliards d'euros pour l'économie française, soit 2,5% du produit intérieur brut (PIB).