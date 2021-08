Une consommation de vin au restaurant deux fois plus importante qu'à l'issue du premier déconfinement !

65% des restaurateurs sont confiants dans l'avenir...

(Boursier.com) — Maintenant que les restaurants ont pu progressivement rouvrir, la Wine-Tech nantaise D-Vine, spécialiste du vin au verre, dévoile son second baromètre* sur l'activité de la restauration et la consommation de vin dans un contexte "post-confinement"... Grâce à la compilation de sa data, D-Vine se fait l'écho de l'état d'esprit des restaurateurs et dresse un état des lieux de la dynamique du secteur et de la reprise qui continue au fil des mois.

Une reprise de la consommation deux fois plus importante qu'après le 1er confinement

Après de long mois de privations, les Français recommencent à sortir et à se faire plaisir... Dès la réouverture des terrasses le 19 mai dernier, 52% des restaurateurs ont rouvert leur établissement. 45% ont attendu de pouvoir servir en salle pour rouvrir, soit le 9 juin 2021. Dès le premier jour, la consommation était deux fois plus importante qu'au sortir du premier déconfinement et cette progression n'a cessé d'augmenter durant les premiers mois. Malgré cette rapide reprise, seuls 37% des restaurateurs la considèrent comme "excellente". 40% considèrent qu'elle a été plutôt moyenne et 23% faible...

Même s'il est à noter que le "pass sanitaire" a eu un impact non négligeable sur la consommation, moins 15% entre le 25 juillet et le 23 août, le ticket moyen est deux fois plus élevé et la vente de flacons de vin a été multipliée par 7 comparé à la période qui précédait la crise.

La crise sanitaire a profondément accéléré la mutation du secteur

Lors du dernier baromètre D-Vine publié en avril 2021, il avait été révélé que 63% des restaurateurs qui avaient mis en place la vente à emporter la poursuivrait lorsque les restaurants rouvriraient. Ils n'ont pas manqué à l'appel.

En effet, 70% d'entre eux ont continué de la proposer. Cela a permis de diversifier leurs offres et de mieux répondre aux besoins des consommateurs...

La confiance dans la confirmation de la reprise

Concernant les prochains mois, les restaurateurs se disent confiants dans leurs perspectives d'avenir et la confirmation de la reprise initiée depuis le déconfinement... En effet, 65% d'entre eux s'estiment confiants dans l'avenir, alors qu'ils n'étaient que 37% à avoir trouvé la reprise "excellente".

* Enquête menée par D-Vine du 24 juin au 5 juillet auprès de 32 restaurateurs.