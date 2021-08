Une chute de la fréquentation touristique d'environ 60% à Paris

La situation est encore compliquée par la décision de Washington de placer la France à un niveau de risque maximal lié au Covid-19.

(Boursier.com) — L 'été touristique "fonctionne bien" en France, malgré des difficultés à Paris, a confié mercredi sur RTL le secrétaire d'Etat chargé du Tourisme, Jean-Baptiste Lemoyne. Une tendance confirmée par la directrice générale de l'office du tourisme et des congrès de Paris. Selon Corinne Menegaux, les touristes étaient 77% moins nombreux à Paris l'an dernier qu'en 2019, selon les chiffres du comité régional du tourisme Paris Île-de-France (CRT). Le chiffre serait un peu meilleur cet été, avec un nombre total réduit de 60% par rapport à 2019, explique-t-elle dans les colonnes du 'Parisien'.

La situation est encore compliquée par la décision de Washington de placer la France à un niveau de risque maximal lié au Covid-19. "Malheureusement, les États-Unis étaient notre seule porte de sortie sur les touristes long-courriers. Maintenant on savait que ce ne serait pas facile, nous n'étions déjà pas très optimistes avec la recrudescence du variant delta et les mesures sanitaires. On avait estimé une fréquentation autour de 50 % de nos capacités par rapport à 2019", déplore Corinne Menegaux.

Dans ce contexte, la capitale essaie de capter le tourisme national - 50% de sa population touristique est française. "Cette crise a modifié notre équilibre et on s'est beaucoup plus tournés vers une clientèle locale depuis l'année dernière", explique la directrice générale de l'office du tourisme et des congrès de Paris.

"À l'été 2020, nous avons lancé des visites guidées entièrement gratuites destinées aux Franciliens. Cette année, nous avons réitéré cette initiative en élargissant. On s'inscrit dans une logique qui vise à faire redécouvrir le territoire que l'on a au niveau local tant en Île-de-France qu'à Paris", détaille-t-elle.