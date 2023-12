Une amende de 4 millions d'euros pour les thés Mariage Frères

Le fabricant se réservait ainsi l'exclusivité de la vente à distance et en ligne, au détriment de ses distributeurs...

(Boursier.com) — C 'est l'un des principaux producteurs de thés haut de gamme en France... Le groupe Mariage Frères vient d'écoper d'une sanction de 4 millions d'euros de la part de l'Autorité de la concurrence. La DGCCRF lui reproche d'avoir "entravé, durant près de 15 ans, la liberté commerciale de ses distributeurs en leur interdisant, d'une part, de vendre en ligne les produits de sa marque, et, d'autre part, de revendre ses produits à d'autres revendeur", peut-on lire dans un communiqué. Ces pratiques, qui ont limité la concurrence intra-marque et cloisonné les marchés, sont constitutives d'une entente.

Les conditions générales de vente (CGV) régissant les relations entre Mariage Frères et ses distributeurs interdisaient à ces derniers de vendre les produits Mariages sur internet et le fabricant se réservait ainsi l'exclusivité de la vente à distance et en ligne. "De nombreux distributeurs, souvent des petites, voire de très petites entreprises, ont souffert de cette interdiction qui a été un frein pour le développement de leur activité", selon l'autorité. Un commerçant interrogé au cours de l'instruction avait estimé "que la vente en ligne de Mariage Frères pourrait générer une augmentation de minimum 30% de (son) chiffre d'affaires".

Une activité en forte hausse

Parallèlement, entre 2013 et 2021, alors que les distributeurs étaient confrontés à cette interdiction, la part des ventes réalisées en ligne par le groupe Mariage Frères (pour l'essentiel, via son site ou via Amazon) a quant à elle plus que triplé.

Mariage Frères justifiait l'interdiction faite à ses distributeurs par son souhait de préserver l'image de prestige de ses produits. Selon son directeur financier " nous ne pouvions pas maîtriser la façon dont nos produits seraient commercialisés, la qualité du site Internet, et cela était susceptible de porter préjudice à la marque ". Cette pratique, qui restreint la clientèle à laquelle un acheteur peut vendre des biens, constitue, par sa nocivité, une restriction de concurrence par objet.