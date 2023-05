Un tiers des Français dit vouloir améliorer sa culture financière !

Conclusions de l'étude Pictet Asset Management-FINER Finance Explorer...

(Boursier.com) — Seul un tiers des Français se dit intéressé par la finance... C'est une question de génération ! Les baby-boomers et la génération X s'intéressent davantage à la finance que les générations Y et Z. Les réseaux sociaux jouent un rôle clé pour améliorer les connaissances financières, alors que la presse traditionnelle et la télévision sont en retrait... C'est ce qui ressort d'une étude menée sur l'année 2022 par Pictet Asset Management, par l'intermédiaire de FINER Finance Explorer.

Cette étude porte sur le niveau de culture financière en France, en Italie, en Espagne, en Allemagne et au Royaume-Uni. Le panel recouvrait à la fois des investisseurs et des non-investisseurs issus des générations Z, Y, X et de celle du "baby-boom".

D'après l'étude, 33% des Français interrogés se disent très intéressés par la finance. Les baby-boomers (1940-1964) et la génération X (1965-1980) s'illustrent par leur intérêt pour les questions financières au contraire des générations Y (1981-1996) et Z (1997-2006).

Environ un tiers (36%) des Français interrogés dit vouloir améliorer leur niveau de culture financière, la plupart étant des femmes...

Un manque de contenus et de références adaptés

En France, les réseaux sociaux sont le moyen le plus utilisé pour améliorer ses connaissances (principalement par le biais d'Instagram), devant les webinaires en 2e place, suivis par la télévision en 3e lieu. La presse traditionnelle n'arrive qu'en 5e position, derrière les tutoriels...

Pour 37% des Français interrogés, le principal frein à l'acquisition d'une bonne culture financière est le manque de contenus et de références adaptés. Point intéressant, le manque de temps ne semble pas constituer un obstacle majeur, puisqu'il n'est cité que par 9% des Français interrogés.

L'analyse des résultats issus des autres pays européens et non-européens démontre que c'est au Royaume-Uni où l'intérêt général pour la finance est le plus fort (41%), suivi par l'Italie (35%), la France (33%), l'Allemagne (32%) et enfin par l'Espagne (27%).

Le Royaume-Uni est à nouveau en tête en ce qui concerne les connaissances en finance avec 25% des personnes interrogées affirmant avoir un niveau de compréhension avancé. Ce chiffre contraste avec les 16% obtenus de la part des participants espagnols. Le désir d'en apprendre davantage sur les questions financières s'illustre par un pourcentage élevé en Allemagne, en France et en Italie.

Réseaux sociaux en tête

Concernant les sources d'information préférées, les personnes interrogées affirment acquérir des connaissances financières principalement par le biais des réseaux sociaux, en particulier par Facebook en Italie, Instagram en France, LinkedIn en Allemagne, Youtube en Espagne et Whatsapp au Royaume-Uni.

Lorsque se pose la question de savoir à qui devrait être confiée la tâche d'améliorer la culture financière, les avis des participants se rejoignent. Une grande partie d'entre eux estime qu'il en est de la responsabilité des institutions étatiques et des différents régulateurs. La France et l'Allemagne attribue également un rôle important aux écoles et universités.

Finalement, en ce qui concerne l'investissement responsable, la France, l'Allemagne et le Royaume-Uni ont les niveaux de compréhension les plus marqués. La connaissance de ce sujet est la plus forte au sein des générations Z et Y, sauf en Italie où les baby-boomers arrivent en tête...

Selon Hervé Thiard, responsable de la distribution pour la France, la Belgique et le Luxembourg chez Pictet Asset Management : "L'intérêt grandissant pour la finance, l'épargne et l'investissement est rassurant. Dans un contexte de vieillissement de la population et de craintes à propos des futures retraites, maîtriser les questions financières est un atout précieux. Chez Pictet Asset Management, nous sommes conscients de notre responsabilité quand il s'agit d'améliorer la culture financière des particuliers. Notre site web, Terre d'Epargne, a été conçu dans cette optique, et permet de suivre l'actualité des marchés financiers, les grandes tendances économiques et les innovations pouvant donner lieu à des investissements intéressants".

Les données de cette étude ont été recueillies par FINER Finance Explorer par le biais d'entretiens en ligne assistés par ordinateur (CAWI). Sur une durée d'un mois, plus de 9.000 participants européens et anglo-saxons (dont 1.000 en France) ont été questionnés.