Un reconfinement total coûterait 2 à 2,5 points de PIB par mois à la France

Lorsque l'activité est à l'arrêt "pendant un mois entier, c'est entre 2 et 2,5 points de PIB que nous perdons... Et c'est au moins 10 milliards d'euros de perte de recettes fiscales", indique le ministre des Comptes publics.

(Boursier.com) — Un nouveau confinement coûterait très cher à la France... Alors qu'Emmanuel Macron doit s'adresser aux Français ce mercredi soir pour présenter un nouveau tour de vis dans la lutte contre l'épidémie de Covid-19, qui pourrait aller jusqu'à un reconfinement national, le ministre des Comptes publics a prévenu que le choc économique pourrait être brutal.

Lorsque l'activité est à l'arrêt "pendant un mois entier, c'est entre 2 et 2,5 points de PIB que nous perdons. C'est plus de 10 milliards d'euros de dépenses d'intervention, et c'est au moins 10 milliards d'euros de perte de recettes fiscales", a ainsi expliqué Olivier Dussopt sur 'Sud Radio', précisant que l'Etat avait engrangé 70 milliards d'euros de recettes fiscales en moins depuis le début de la crise.

Les prévisions de croissance pourraient être réajustées. Pour l'heure, le gouvernement table sur une récession de 10% en 2020 et un déficit public supérieur à 10,2%. "Aujourd'hui, l'épidémie que nous vivons montre que nous avons eu raison d'être prudents", a-t-il estimé, ajoutant qu'il est "trop tôt" pour donner de nouvelles hypothèses sur de futures modifications aux prévisions de croissance pour 2020 et 2021.

Vers des "décisions difficiles"

"Si nous avons à la fin de l'année une prévision très différente, nous réactualiserons", a précisé le ministre des Comptes publics. Pour autant, les plans de relance et les prévisions pour 2021 sont maintenus, "car c'est essentiel de relancer l'activité économique", a-t-il poursuivi.

Ce mercredi matin, Emmanuel Macron préside un nouveau Conseil de défense afin de décider de nouvelles mesures de restrictions face à la deuxième vague épidémique. Le président de la République doit s'exprimer à 20h à la télévision. Sur 'France Inter' mardi, le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin avait déjà prévenu qu'il fallait "s'attendre à des décisions difficiles".

Le soutien aux entreprises serait davantage renforcé

Selon les informations du 'Parisien' et de 'franceinfo', le gouvernement annoncera un reconfinement de quatre semaines. De son côté, 'BFMTV' évoque une mise en place de ce deuxième confinement jeudi à minuit.

Si un reconfinement était décidé, Olivier Dussopt a assuré que le gouvernement renforcerait encore le soutien aux entreprises les plus touchées. Avec le ministre de l'Economie et des Finances Bruno Le Maire, "nous préparons les dispositifs qui seront nécessaire pour accompagner l'économie quelles que soient les mesures qui seront prises", a-t-il affirmé.