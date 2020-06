Un quart des Français ont épargné pendant le confinement

... mais seulement 24% savent ce qu'ils vont faire de cette épargne !

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Avec la sortie du confinement et à l'approche des congés estivaux, les Français s'interrogent : que faire de leur épargne ? Car la Covid-19 a totalement bouleversé leurs projets quand elle n'a pas carrément redessiné la carte des priorités : profiter de la vie pour certains, parer aux difficultés à venir pour les autres. Dans ce contexte, une étude Altaprofits (Enquête réalisée du 8 au 10 juin 2020, auprès d'un échantillon de 2000 personnes représentatives de la population française âgées de 25 à 64 ans) analyse les intentions des Français sur l'utilisation de leur épargne.

En huit semaines de confinement, les Français ont épargné 55 milliards d'euros (Etude OFCE sur l'évolution au 20 avril 2020 de l'impact économique de la pandémie de Covid-19 et des mesures de confinement en France) et selon la Banque de France, ce montant pourrait même atteindre les 100 milliards d'euros d'ici la fin de l'année.

Compte courant

Sans surprise, une partie des résultats de l'étude d'Altaprofits est en cohérence avec les données déjà publiées pour ce qui est de l'épargne accumulée sur les comptes courants bancaires et les livrets réglementés : 44% ont choisi de garder cet argent sur un compte courant, contre 36% sur des livrets réglementés (Livret A, LLDS) et ils l'ont fait à hauteur de 20% sur de l'épargne rémunérée (10% en assurance vie et 10% en Bourse).

Au vu des résultats de notre enquête, nous pouvons qualifier l'épargne réalisée par les Français pendant le confinement d'épargne contrainte. Il apparaît que la majorité d'entre eux s'est contenté de laisser l'argent qu'elle n'a pu dépenser sur son compte courant.Facilité et liquidité immédiate ont prévalu pendant le confinement. Mais il y a aussi une autre lecture possible de ces résultats. Les banques étant fermées durant cette période, les Français n'ont pu se rendre dans leurs agences pour placer leur argent et n'ont eu d'autre choix que de laisser leurs économies là où elles étaient voire de basculer des liquidités de comptes bancaires en ligne vers des livrets réglementés. Cette épargne de précaution rassure mais ne rapporte rien et ne contribue pas à la relance économique", explique Stellane Cohen, Directrice Générale d'Altaprofits.

Temps perdu

Cependant, l'étude Altaprofits révèle que si 24% des Français ont épargné pendant cette période, seuls 24% d'entre eux savent à quoi ils destinent leur capital...

Et c'est l'envie de rattraper le temps perdu et de profiter de la vie qui prime chez les Français qui ont épargné : 58% d'entre eux déclarent qu'ils vont consacrer leur épargne aux loisirs, aux vacances, à la consommation... contre 42% qui déclarent qu'ils vont placer leur argent sur le long terme !