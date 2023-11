Un milliard de dollars de produits de luxe contrefaits saisis à New York !

Une record pour la justice américaine...

(Boursier.com) — Quelque 220.000 sacs, vêtements et chaussures, entre autres articles de luxe... Les autorités fédérales de New York ont annoncé la plus grande saisie jamais réalisée de produits contrefaits, pour un montant évalué à plus d'un milliard de dollars, ce qui constitue un record.

Deux personnes, Adama Sow, 38 ans, et Abdulai Jalloh, 48 ans, ont été arrêtées et inculpées. Elles sont accusées du trafic de contrefaçons provenant d'une unité de stockage de la ville de New York mais aussi d'autres sites, entre janvier à octobre, selon le bureau du procureur.

Vendeurs à la sauvette

"Les saisies annoncées aujourd'hui concernent des marchandises d'une valeur au détail estimée à plus d'un milliard de dollars, ce qui constitue la plus grande saisie de produits contrefaits jamais réalisée aux États-Unis. histoire ", a déclaré l'avocat Damian Williams.

Des photographies publiées par les procureurs montrent des étagères débordant de portefeuilles et de sacs contrefaits, mais aussi de sacs à main suspendus à des crochets du sol au plafond. Ces produits atterrissent le plus souvent dans les rues, pour être écoulées par des vendeurs à la sauvette, dont les stands sont particulièrement nombreux à New York...