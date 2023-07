Un groupe de chercheurs français doublement récompensé au Prix de l'inventeur européen 2023

Ces chercheurs du CNRS de Grenoble ont développé une méthode permettant de conserver l'hydrogène sous forme de disque pour faciliter son stockage et son transport

(Boursier.com) — Les gagnants du Prix de l'inventeur européen 2023 ont été dévoilés mardi 4 juillet à Valence en Espagne lors d'une grande cérémonie suivie dans le monde entier. Souvent comparée à "l'Eurovision" de l'innovation, cette prestigieuse compétition, unique en son genre, récompense les inventeurs et inventrices dont les inventions ont apporté des réponses aux grands défis de notre temps...

Pour cette édition, une équipe française a remporté deux Prix lors de la cérémonie, un résultat historique ! C'est en effet la première fois qu'une équipe française se voit récompensée deux fois et qu'elle remporte le Prix du Public...

Coup double !

Le groupe de chercheurs de Grenoble composé de Patricia de Rango, Daniel Fruchart, Albin Chaise, Michel Jehan et Nataliya Skryabina vient ainsi d'être annoncé grand gagnant de la catégorie "Recherche" mais également de la catégorie "Prix du Public", le seul Prix décerné sur la base du vote des internautes.

Ces chercheurs du CNRS de Grenoble ont développé une méthode permettant de conserver l'hydrogène sous forme de disque pour faciliter son stockage et son transport. Plus sécurisé, ce système est aussi plus durable car il nécessite moins d'énergie que le stockage de l'hydrogène sous forme liquide ou sous forme de gaz à très haute pression : le disque peut être stocké pendant des années sans se dégrader...

Ces deux Prix viennent récompenser non seulement le travail du groupe, mais illustrent aussi la reconnaissance scientifique de la France à l'étranger et la force innovatrice de la France dans le secteur de l'hydrogène. "Un signal fort à l'heure de la stratégie nationale pour le développement de l'hydrogène décarboné annoncée par le gouvernement en 2020 et le plan France 2030"...

Bien représentée

Cette année, la France était également représentée parmi les finalistes annoncés en mai dans la catégorie PME avec Antoine Hubert et son équipe de l'entreprise Ÿnsect qui produisent des ingrédients (notamment des protéines, de l'huile et des engrais) à base d'insectes. Vous trouverez plus d'information sur ce lien.

L'OEB a également dévoilé le classement du Young Inventors prize dédié aux inventeurs et inventrices de 30 ans et moins...