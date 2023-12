Un Français sur quatre prêt à revendre ses cadeaux de Noël

Un bond de 10 points en 10 ans, et la somme récoltée devrait de plus en plus servir à payer les factures...

(Boursier.com) — C 'est une tendance qui s'installe... Les Français n'ont jamais été aussi prêts à revendre leurs cadeaux : ils sont 23% cette année, soit une hausse de 6 points par rapport à 2022... et un bond de 10 points en 10 ans, selon un baromètre Kantar pour eBay publié jeudi. Pour la première fois cette année, les Français comptent utiliser l'argent de la revente (49,43 euros en moyenne) pour payer les factures plutôt que pour se faire plaisir. Et avec les problématiques de pouvoir d'achat, ils revendront plus pour payer les factures que pour s'offrir un cadeau qui leur plaît - là aussi une première.

Le nombre de cadeaux revendus serait en hausse : 56 millions (soit 1,36 par personne en moyenne), contre près de 50 millions de cadeaux en 2022, selon cette étude. Ce désir de revente est particulièrement marqué chez les 25-44 ans avec enfants dans les régions où le pouvoir d'achat est le plus bas.

Pas de vexés ?

La fin des susceptibilités ? "D'année en année, la revente se démocratise et ne chagrine plus ceux qui offrent le cadeau : en 2023, 42% d'entre eux sont heureux de voir leurs proches s'acheter le cadeau qu'ils convoitaient avec l'argent de la revente (contre 34% l'année dernière) et 41% sont heureux de les voir revendre leur cadeau pour ensuite faire un don de l'argent gagné (contre 37% en 2022)", affirment les auteurs de cette étude

Par ailleurs, 42% des Français qui revendront leurs cadeaux comptent épargner la somme, 30% envisagent de payer une partie des factures de Noël et 29% remplaceront le cadeau en question par un autre qu'ils préfèrent. Enfin, 18% des sondés indiquent utiliser l'argent gagné par la revente des cadeaux pour acheter un cadeau à un proche (8 points de plus qu'en 2022).

Parmi les catégories les plus populaires à la revente se trouvent : les jeux vidéo, les jouets et jeux et les livres qui sont souvent offerts en doublon ou n'ont pas plu aux intéressés.