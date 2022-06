Un Français sur deux persuadé qu'une nouvelle crise économique et financière est inévitable

47% comptent faire appel à un spécialiste pour les aider à protéger leur patrimoine

(Boursier.com) — En cette période d'incertitude conjuguant inflation, recul des marchés financiers et guerre en Europe, Patrimonia, la convention phare des métiers du patrimoine, a interrogé les Français pour savoir comment ils vivent cette situation et en quelle mesure elle bouscule la gestion de leur patrimoine... Ont-ils peur d'une nouvelle crise économique et financière ? Comment appréhendent-ils l'inflation ? Cela impacte-t-il leur gestion ? Cherchent-ils de l'aide pour mieux sécuriser leur patrimoine ?

Les résultats de cette première étude (*) réalisée par Patrimonia montrent que les Français sont inquiets pour leur patrimoine... A noter, seulement 3% des sondés sont plus audacieux et tentent des placements plus risqués dans l'espoir d'obtenir plus de bénéfices.

Mais bien qu'inquiets, les Français sont nombreux à ne pas encore faire appel aux services d'un conseiller en gestion de patrimoine car ils ne se sentent pas concernés ou manquent de confiance et préfèrent gérer leurs biens eux-mêmes. Un travail de pédagogie reste donc à mener par les professionnels pour toucher plus largement les Français et les rassurer. Patrimonia, en tant qu'éclaireur des métiers du patrimoine, a à coeur de mettre en lumière les challenges à relever pour les acteurs de la profession, estime Annelies Helmer, commissaire générale de la convention Patrimonia.

86% des Français ont peur de l'inflation

Alors que la question de l'inflation est sur toutes les lèvres et que celle-ci vient de passer la barre des 5% pour la première fois depuis 1985, de nombreux Français déclarent avoir peur de la situation. Si 46% appréhendent surtout la hausse du prix de l'énergie et l'impact que cela aura sur leur budget, ils sont aussi 40% à déclarer avoir déjà commencé à puiser dans leurs économies...

Dans ce contexte anxiogène, 51% des Français sont persuadés qu'une nouvelle crise économique et financière est "inévitable". Une certitude particulièrement marquée en Nouvelle Aquitaine (67%) alors que les Bretons et les Franciliens ne sont que 42% à partager cet avis. En termes de tranche d'âge, ce sont les 25-34 ans qui se montrent les plus effrayés par cette perspective de crise économique (92% versus 82% chez les 35-49 ans et 89% chez les 50-60 ans).

Une actualité qui n'est pas sans rappeler les krachs de 2000 (éclatement de la bulle internet) et 2008 (crise des subprimes) pour 38% des sondés, qui craignent de revivre une crise similaire. A noter, pour 12% des Français la situation reste gérable, mais les empêche désormais d'épargner et de se constituer un patrimoine...

Les Français cherchent à protéger leur patrimoine mais ne savent pas tous comment s'y prendre...

Malgré ce contexte anxiogène, pour le moment les Français sont plutôt attentistes. Si pour l'instant 65% d'entre eux ne changent rien à leurs habitudes de gestion, ils sont aussi 47% à déclarer compter faire prochainement appel à un conseiller en gestion de patrimoine ou à un banquier afin de se faire aider. Parmi eux, 25% n'avaient pas songé à cette possibilité mais l'envisagent sérieusement à cause de l'inflation actuelle et 22% sont convaincus que ce serait une aide précieuse pour protéger leurs biens.

Cependant, les sondés sont aussi 52% à déclarer ne pas compter faire appel à un spécialiste...

Une question de confiance ?

42% n'ont pas confiance et préfèrent gérer eux-mêmes... Un frein qui est particulièrement marqué en Occitanie (61%) et en PACA (51%), 34% ayant l'impression que ce type de service est réservé aux grandes fortunes et n'est pas adapté à leur situation.

Un sentiment plus fort dans le Grand Est (49%) 18% considèrent ce type de service comme "trop cher", 15% n'y ont jamais pensé, notamment en Nouvelle Aquitaine (27%) et en Centre Val de Loire (26%)

Patrimonia, en tant que plus grand rassemblement français des professionnels de l'univers du conseil patrimonial : CGP, CGPi, Family Office, Gérants Privés, Experts Comptables, Notaires, Courtiers, Avocats... met en lumière, grâce à ce sondage, les défis qui attendent les professionnels du secteur et donc les chantiers auxquels ils vont devoir plus ou moins rapidement s'atteler selon les régions françaises où ils se trouvent.

Plus de pédagogie pour expliquer leurs offres, plus de transparence pour que chacun puisse se sentir concerné... de nombreuses clés sont à découvrir sur la convention les 29 et 30 septembre 2022 et des experts seront à votre disposition pour répondre à toutes les questions que vous pourriez vous poser.

(*) Sondage MIS Groupe pour Patrimonia, administré en ligne en mai 2022, auprès d'un panel de 1.000 Français, âgés de 25 à 60 ans, représentatifs de la population en termes de genre, âge, CSP et région.