Un Français sur deux ne veut pas la fin des pièces de 1 et 2 centimes

Selon une enquête menée par l'Ifop pour la Monnaie de Paris, 89% des sondés estiment que les prix seraient "arrondis" et cela risquerait "d'entraîner une augmentation des prix des produits que vous achetez quotidiennement"...

(Boursier.com) — Si le paiement sans contact par carte bleue a largement été adopté durant l'épidémie de Covid-19, les Français restent attachés à l'argent liquide. Selon une enquête menée par l'Ifop pour la Monnaie de Paris, 83% des Français se déclarent attachés aux espèces, privilégiant encore ce mode de paiement pour les transactions du quotidien et les donations en tous genres

"87% les utilisent pour les paiements chez un petit commerçant, 72% pour des achats dans un distributeur automatique", détaille l'étude, qui souligne que "ce recours aux espèces n'est pas un choix par défaut puisque dans plus de 70% des cas, les personnes ayant payé en espèces n'auraient pas souhaité le faire de manière dématérialisée".

En outre, quels que soient leurs modes de paiement privilégiés (espèces ou dématérialisé), 51% des répondants déclarent ne pas être favorables à la suppression des pièces de 1 ou 2 centimes (25% sont "plutôt pas favorables" et 26% sont "pas du tout favorables").

Des conséquences négatives

Parmi les utilisateurs d'espèces au quotidien, 54% affirment ne pas être favorables à la suppression des pièces de 1 ou 2 centimes. Parmi ceux qui payent très majoritairement en dématérialisé, 42% disent ne pas être favorables à la suppression des petites pièces.

Selon eux, leur disparition aurait avant tout des conséquences négatives. Pour 89% des personnes interrogées, les prix seraient "arrondis" et cela risquerait "d'entraîner une augmentation des prix des produits que vous achetez quotidiennement".

La fin des pièces de 1 et 2 centimes plus écologique

Ils sont également 76% à penser que supprimer ces pièces pénaliserait les plus fragiles, et 75% pensent que cela "limiterait les dons de petites sommes comme dans le cadre de l'opération pièces jaunes", indique l'étude. Toutefois, 60% des sondés jugent que la fin des pièces de 1 et 2 centimes serait plus écologique et 57% estiment que cela rendrait le quotidien "plus facile".

Pour rappel, la Commission européenne avait lancé une grande consultation en ligne sur la question, dont les résultats ont été dévoilés en juin dernier. Quelques 17.000 personnes issues de 19 Etats membres de la zone euro se sont exprimées sur le sujet : 72% des citoyens européens ayant répondu à l'enquête estiment que les pièces de 1 et 2 centimes ne sont pas utiles pour le paiement en espèces, tandis que la moitié d'entre eux a avoué perdre ou accumuler ces petites pièces sans les utiliser...