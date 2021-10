Un Français sur deux est à découvert au moins une fois par an

Légère embellie par rapport à l'an dernier, selon le site Panorabanques.

(Boursier.com) — La situation financière des Français s'est un peu améliorée par rapport à 2020 : 6% d'entre eux sont à découvert au moins une fois par an, contre 51% l'an dernier, selon le site panorabanques, qui compare différents contrats bancaires. Les comptes finissent dans le rouge chaque fin de mois pour 19% des Français (contre 20% en 2020), et tous les trimestres pour 13% (contre 15% en 2020).

L'étude montre qu'ils sont 15% à se retrouver à découvert une fois dans l'année (contre 16% en 2020), et 46% au moins une fois par an (vs. 51%). Le montant moyen du découvert affiche une baisse de 6% par rapport à 2020 pour se loger à 232 euros (246 en 2020).

232EUR : c'est le montant moyen du découvert bancaire des Français en 2021 ! 💳 🚫 > >Découvrez notre étude exclusive sur le pouvoir d'achat et le découvert bancaire des Français en 2021 🔍??https://t.co/aJfL7gk4Kn

— Panorabanques (@Panorabanques), via Twitter

Des inégalités

Sans surprise, Panorabanques note "de grosses inégalités entre les Français", les jeunes étant notamment beaucoup plus concernés par ce problème des comptes dans le rouge. Ainsi, 51% des 18-34 ans connaissent au moins une situation de découvert par an, contre 38% pour les 66 ans et plus.

Les Français ayant des revenus modestes sont aussi bien plus plus touchés, avec un découvert au moins une fois par an pour la moitié (50%) de ceux qui gagnent moins de 1.500 euros par mois, contre 34% pour ceux qui gagnent plus de 3.000 euros par mois.

Trois principales raisons sont évoquées pour expliquer ces fins de mois compliquées : une situation financière globalement difficile (pour 36%) ; une dépense importante non prévue (34%) ; et une inattention dans la gestion de son compte (23%).