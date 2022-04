Un espace de coworking éphémère sera accessible à Roland-Garros du 16 au 20 mai !

Une expérience inédite au sein du tournoi du Grand Chelem...

(Boursier.com) — Du 16 au 20 mai 2022, pendant les qualifications du tournoi parisien, ALL - Accor Live Limitless, partenaire de Roland-Garros et WOJO, filiale du groupe Accor, le leader français des bureaux et espaces de travail flexibles, investissent ce lieu mythique du tennis mondial pour créer un espace de coworking éphémère. Entre deux réunions, c'est en regardant un match de tennis que l'on pourra recharger les batteries...

"Parce que cette expérience est unique, le pass délivré donnera accès aux matchs de qualifications, à un petit-déjeuner et à la possibilité de prendre une pause autour d'un café, thé ou jus de fruits tout au long de la journée. Ensuite, pourquoi ne pas effectuer une visite guidée de Roland-Garros et découvrir les allées et secrets des courts les plus prestigieux !" commente le groupe.

FAIRE UN BREAK

Un espace de travail est un lieu où l'on crée, produit, échoue parfois et se réinvente souvent. Un tournoi du Grand Chelem, c'est la même chose. Un lieu où le monde se croise, les promesses naissent et les destinées se forgent... C'est pourquoi WOJO, le leader des espaces de coworking et des services de Workspitality, a souhaité réunir ces deux univers en proposant une expérience unique aux travailleurs de tous horizons : changer de cadre en profitant d'un espace inédit au coeur du 16e arrondissement de Paris.

Au sein du court Suzanne-Lenglen, un espace dédié sera aménagé en lieu de travail partagé, avec tout le confort d'un WOJO traditionnel. Les coworkers partageront des espaces qui donnent sur une belle terrasse privative au calme et auront, dès qu'ils le souhaitent, accès aux tribunes pour un instant de détente. Deux grandes salles de réunion, ouvertes à tous sur réservation, y seront également aménagées. L'une d'elle avec vue imprenable sur les courts 7 et 9.

Tous les bureaux seront équipés de mobilier ergonomique, design et adapté au travail et bénéficieront d'une connexion wifi sécurisée.

WORK, SET ET MATCH

Croiser les plus grands champions de tennis du monde, en se rendant sur son lieu de travail... Un rêve ! "Prendre un café avec un grand patron ou échanger des idées avec un jeune entrepreneur, tout est envisageable au sein de ce nouvel espace éphémère. Une nouvelle façon de travailler en gardant les yeux et l'esprit grand ouverts !

Vous ne trouverez pas un cadre de travail plus motivant pour une journée de team building"...

WOJO propose plus de 75.000m(2) d'espaces de travail répartis sur 15 sites en France (Paris, Lyon, Lille) et à Barcelone, en Espagne et accueille plus de 500 entreprises qui peuvent bénéficier de bureaux privatifs, d'espaces de coworking et de salles de réunion ; mais aussi de services Workspitality qui veillent à l'épanouissement personnel des coworkers comme des espaces de vie communs, une restauration, des cours de fitness et yoga, des conférences...

WOJO, c'est aussi une communauté qui permet aux coworkers de rester en contact avec leurs voisins de bureau, de créer des synergies et d'étoffer leur réseau. Depuis 2019, WOJO développe un réseau de relais de coworking au sein des hôtels Accor, avec plus de 400 espaces de travail dans 70 villes en France, afin de répondre aux besoins croissants de flexibilité des entreprises...