Un déconfinement à la mi-juin au plus tôt ? (Boston Consulting Group)

Un déconfinement à la mi-juin au plus tôt ? (Boston Consulting Group)









Le cabinet de conseil Boston Consulting Group envisage un déconfinement en France vers la mi-juin, voire en juillet, soit plus tard qu'évoqué par les autorités. Emmanuel Macron devrait intervenir sur le sujet jeudi, voire mercredi à la télévision.

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Le Boston Consulting Group, un cabinet de conseil très influent, table sur un déconfinement en France vers "la mi-juin", voire "fin juillet". Un scénario plus pessimiste que celui des autorités françaises...

Dans une note confidentielle du 26 mars adressée à ses clients et relayée mardi par la 'Lettre A', le cabinet américain situe le pic de l'épidémie en France à la troisième semaine de mai, alors que les autorités sanitaires l'espèrent pour mi-avril.

Données statistiques de l'Université Johns Hopkins

Le BCG se fonde sur les données statistiques récoltées par l'Université américaine Johns Hopkins (JHU) de Baltimore (Maryland), qui fait référence depuis le début de l'épidémie en Chine. La faculté de médecine du JHU, très renommée, publie une carte interactive sur la progression du coronavirus.

A partir de ces données, le BCG envisage deux scénarios possibles pour la gestion de l'après-crise du coronavirus en France. Le premier, considéré le plus "optimiste", stipule que la fin de la distanciation sociale surviendrait... en juin, vers la mi-mois. Le second scénario, plus pessimiste, table sur "la fin juillet".

Le BCG se montre toutefois prudent dans ses analyses, précisant que sa note à ses clients (entrepreneurs, décideurs, institutions...) ne saurait se substituer aux consignes officielles ni servir de recommandation.

Intervention télévisée d'Emmanuel Macron jeudi, voire mercredi

Débuté le 17 mars dernier, le confinement des Français, qui vise à ralentir la propagation du Covid-19, est en place au moins jusqu'au 15 avril. Le Premier ministre Edouard Philippe a clairement laissé entendre la semaine dernière qu'il sera prolongé au-delà de cette date et que la sortie de confinement se ferait de manière progressive.

Le président Emmanuel Macron est attendu sur ce sujet lors d'une intervention télévisée prévue cette semaine, selon la presse française. La radio 'Europe 1' a indiqué mardi que le président de la République s'adresserait aux Français, jeudi 9 avril, dans la soirée. Pour 'Le Parisien', l'allocution pourrait même avoir lieu dès ce mercredi 8 avril.