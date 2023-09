Un début d'année 2023 tonique pour le tourisme à Paris et en Île-de-France, proche des niveaux records d'avant la crise

Paris Île-de-France maintient sa forte position de territoire d'accueil des visiteurs montrant ainsi une belle dynamique d'attractivité à l'aube des grands évènements sportifs internationaux.

(Boursier.com) — Au 1er semestre 2023, 21,5 millions de touristes ont choisi la destination Paris Île-de-France, soit une hausse de 17% par rapport à la même période en 2022, représentés par 11,8 millions de touristes français et 9,7 millions de touristes internationaux principalement américains, européens, brésiliens et chinois. Au total ils ont généré 9,5 milliards d'euros de retombées économiques pour la région, soit +27% par rapport à la même période en 2022.

Cette belle dynamique de l'activité touristique est confirmée par 16,4 millions d'arrivées hôtelières au cours du 1er semestre 2023, soit +17% par rapport à 2022, représentant une progression bien plus importante que celle enregistrée au niveau national (+10%).

Elle est renforcée par un taux d'occupation qui passe de 65% au mois de janvier à 87% au mois de juin dû, entre autres, à une forte densité d'évènements professionnels et de loisirs comme la 54ème édition du Salon International de l'Aéronautique et de l'Espace (400.000 visiteurs-nombre record) ou les concerts de stars internationales (Beyoncé 60.000 spectateurs, Harry Styles 70.000 et Pink 40.000 spectateurs.)

27,9 millions de nuitées hôtelières ont été comptabilisées (+18% par rapport à 2022) et 4,7 millions de nuits (+38%) dans les meublés et les locations saisonnières.

Durant la période estivale, cette belle dynamique est à nouveau confortée par de bons résultats... Paris Île-de-France a ainsi accueilli 12,7 millions de touristes (+4%) avec une progression de la clientèle internationale (6,6 millions de touristes, +8% vs 2022) dont le retour progressif de la clientèle chinoise et une stabilisation des visiteurs français (6,1 millions).

Les perspectives sont elles aussi très positives avec le retour annoncé de certaines clientèles internationales comme les Japonais, Australiens ou Sud-Coréens...

La Coupe du Monde de Rugby France2023 : un enjeu supplémentaire pour l'attractivité de la Région

La séquence Coupe du Monde de Rugby qui s'ouvre dans quelques jours est très encourageante pour l'attractivité du territoire. En effet, environ 450.000 visiteurs internationaux sont attendus spécifiquement pour supporter leurs équipes et devraient générer jusqu'à 1,5 milliards d'euros de retombées économiques pour la Région.

Ce seront en majorité des Britanniques, des Australiens, des Japonais, des Néo-zélandais, des Argentins, des Sud-Africains mais aussi des Américains, des Néerlandais, des Allemands, des Suisses ou des Belges. Mais environ la moitié des places ont été achetées par des Français.

Différentes études réalisées montrent que les spectateurs vont faire d'autres activités qu'assister aux matchs dans les villes hôtes : restaurants, visites de monuments ou de musées, sorties nocturnes. Ils ont aussi l'intention de visiter d'autres régions françaises que celle de la ville hôte...

Ce sont aussi des clientèles à fort potentiel économique qui ont un budget de séjour plus important que des touristes habituels (supérieur à 1.000 euros par séjour et par personne). La plupart d'entre eux prévoient de venir en famille ou entre amis.

Autant d'indicateurs qui présupposent de proposer la meilleure qualité de service et d'accueil possible : professionnalisme de toute la chaine touristique, excellence des lieux touristiques, expérience vécue unique, etc...

L'expérience client : une des clés pour devenir "la meilleure destination mondiale"

En ligne avec sa stratégie, la Région a mis en place des dispositifs qui portent leurs fruits. Aujourd'hui, l'expérience client est en nette évolution. Les indicateurs de satisfaction montrent que les touristes sont très satisfaits ou satisfaits sur l'ensemble de leur séjour à 93,8% (+1,7pts vs 2019), sur l'hébergement à 93,3% (+1,4pts vs 2019) et sur l'accessibilité et les transports à 85,8% (+1,9pts vs 2019).

Cette expérience client nécessitent de nombreuses actions et services ainsi que de nouveaux outils digitaux mis en place afin de mieux faire découvrir la destination et inspirer les visiteurs à explorer la grande diversité des sites de la Région :

- Portail de la destination Visit Paris Region

- Application Paris Region Aventures, Roadbooks personnalisés...

- Accueil des touristes avec un service de conseillers séjours dans tous les Points Information Tourisme

- Accompagnement des touristes sur le terrain grâce au dispositif des Volontaires du Tourisme déployés sur les différents sites touristiques de la destination (600 cet été)

- Plan de formations réservé aux professionnels pour le développement de la qualité de l'accueil

- Convention de partenariat avec le Transilien en faveur du tourisme accessible en train et lancement de l'opération #CPasLoinEnTrain

- Plan de promotion dans les pays participants à la Coupe du Monde de Rugby France2023 en particulier en Nouvelle-Zélande et en Australie...

Efficacité demandée

Enfin, la création de la nouvelle agence d'attractivité de la Région, qui résulte de la fusion au 1er juillet 2023 de l'ex-Comité Régional du Tourisme Paris Île-de-France (CRT) au sein de Choose Paris Region (CPR) va permettre d'intensifier l'influence et l'efficacité des actions de l'Ile-de-France à l'international pour ses activités d'attractivité et du tourisme...

Pour Valérie Pécresse, Présidente de la Région Île-de-France : Nous sommes très satisfaits de l'activité touristique depuis le début de l'année : les indicateurs quantitatifs et qualitatifs de notre destination montrent que les efforts de la Région portent leurs fruits, notamment en termes d'amélioration de l'expérience client des visiteurs. Nous sommes à un moment historique pour l'Île-de-France qui va accueillir le monde en 2023 et 2024 avec la Coupe du Monde de Rugby puis les Jeux Olympiques et Paralympiques : soyons tous mobilisés pour faire de ces évènements des catalyseurs, montrer nos savoir-faire en termes de tourisme, d'innovation et d'accueil, pour le bénéfice du territoire et de ses habitants sur le long terme."

Pour Alexandra Dublanche, Présidente de Choose Paris Region : C'est avec enthousiasme que nous allons vivre la Coupe du Monde de Rugby France2023 sur notre territoire. L'opportunité de proposer la meilleure qualité de service et d'accueil possible afin de renforcer l'image de la région Île-de-France et de valoriser ses atouts auprès du monde entier avec l'aide de l'ensemble des professionnels."

L'intégralité des chiffres de la fréquentation de la destination Paris Île-de-France est disponible sur visitparisregion.com, accessible via l'onglet professionnel.

Choose Paris Region, mode d'emploi

Choose Paris Region est l'agence d'attractivité internationale de la Région Ile-de-France : elle assure la promotion et l'influence du territoire à l'international, et s'assure d'apporter un accueil et des services de qualité aux investisseurs, visiteurs et talents du monde entier, tout en assurant un développement durable et équilibré du territoire.

Par sa connaissance de l'écosystème économique régional, l'agence attire et accompagne les investisseurs et facilite l'implantation des entreprises grâce à des services et des partenaires ciblés et personnalisés. Elle contribue à développer des filières industrielles fortes, innovantes et durables.

Elle assure la promotion et le développement de la destination par son action auprès des acteurs du tourisme et des visiteurs. Elle met en place les ressources, les outils, l'accompagnement et le réseau qui permettent aux professionnels du tourisme francilien de développer et de distribuer une offre qualitative, innovante et adaptée.

Elle contribue à l'excellence francilienne de la filière cinéma et audiovisuel : région leader en Europe, elle accompagne les productions françaises et internationales et s'appuie pour ce faire sur son patrimoine culturel et à la concentration de professionnels et d'entreprises spécialisées.

Enfin, l'agence accompagne et fournit les ressources aux talents internationaux qui souhaitent s'installer et vivre en Île-de-France pour sa qualité de vie et trouver l'équilibre parfait entre vie professionnelle et vie privée...