Un bon premier trimestre 2021 pour Velib' Métropole !

Crédit photo © Reuters

Réunis en comité syndical vendredi 26 mars, les élus du Syndicat Autolib' Velib' Métropole (SAVM) ont adopté les budgets primitifs 2021 actant des contributions stables voire en baisse des collectivités. Le service Velib' a enregistré une fréquentation dynamique depuis le début d'année...

Bonne fréquentation Velib' depuis janvier

Le service Velib' Métropole a enregistré des résultats dynamiques depuis début janvier. En février, ce sont 2,43 millions de courses qui ont été réalisées, soient 86.700 en moyenne chaque jour. 60% des 7,1 millions de kilomètres parcourus ont été effectués en vélo à assistance électrique. Le mois de mars confirme la tendance...

Le service compte actuellement 360.000 abonnés annuels. Impulsée par les élus, l'amélioration continue de la qualité du service et de l'expérience utilisateur est un axe structurant pour 2021. A la demande des usagers, Velib' a ainsi revu et corrigé sa fonctionnalité de signalement des anomalies relevées sur les vélos ou en station...

Plus rapide et instinctif pour l'usager, ce dispositif permettra à l'opérateur de réduire le délai entre le signalement et la réparation du vélo concerné, en synergie avec la régulation et la maintenance déjà en place. La fonctionnalité a été présentée au Comité des usagers Velib' Métropole, réuni le 3 mars dernier. Cette instance de dialogue direct avec les élus aborde périodiquement tous les aspects du fonctionnement global du service...

Densifier l'offre et améliorer la qualité

Réunis en comité syndical, les nouveaux élus du SAVM avaient procédé fin 2020 au renouvellement des instances décisionnaires du Syndicat. Sylvain Raifaud, élu du 10e arrondissement, en assure la Présidence et succède ainsi à Mme Catherine Baratti-Elbaz.

Au-delà des chiffres encourageants, les élus du Syndicat restent mobilisés pour que la société Smovengo concentre ses efforts sur l'amélioration de la qualité du service rendu aux usagers afin que chacun bénéficie d'une expérience utilisateur/trice satisfaisante...

En attendant, les grandes grèves liées à la réforme des retraites puis l'épidémie de Covid-19 ont largement favorisé l'utilisation du vélo pour se déplacer dans les villes. La plupart des maires des grandes métropoles, à l'image de ce qui se passe à Paris, soutiennent largement cette tendance avec la mise en place de voies vélos sécurisées.

Moins de 15 KM du domicile

La société Zenride avait profité de ce contexte dernièrement pour interroger les utilisateurs sur leurs besoins et les dernières tendances d'utilisation. 60% des personnes interrogées vivent ainsi à moins de 15 km de leur lieu de travail (distance approximative entre la petite couronne et le centre de Paris).

Quel type de vélo ?

81% des répondants préfèrent le vélo électrique. 10% auraient choisi le vélo pliant, 8% le vélo mécanique. Le vélo électrique est largement en tête des choix pour des raisons pratiques : moins d'effort, possibilité de gravir les côtes plus facilement, plus rapide que le vélo mécanique...