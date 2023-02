Un an de guerre en Ukraine : quel impact sur l'économie ?

Le PIB de l'Ukraine s'est effondré de 30% en 2022 mais la Russie résiste...

(Boursier.com) — La guerre en Ukraine a éclaté il y a près d'un an, le 24 février 2022. Quelles sont les conséquences économiques sur la Russie, l'Ukraine et l'Europe ? Si elles sont profondes, elles ont été moins importantes qu'anticipées, estime le cabinet Asterès dans une note...

En Ukraine

Invasion d'une partie de son territoire, mobilisation de soldats, bombardements visant ses infrastructures énergétiques et de transport... D'après la Banque d'Ukraine, le PIB s'est effondré de -30,3% en 2022, "un chiffre approximatif au vu de la désorganisation engendrée par la guerre", écrit Asterès. Pour les années suivantes, elle prévoit un retour lent de la croissance, avec une hausse du PIB de 0,3% en 2023, de 4,1% en 2024 et de 6,4% en 2025 - selon évidemment l'évolution de la situation militaire.

En Russie

En 2022, le PIB de la Russie a baissé de -2,2% d'après le Fonds monétaire international, qui anticipait plutôt un effondrement de 8,5%. Les sanctions ont notamment contraint la Russie à vendre son pétrole à un prix réduit, faisant baisser ses exportations et ses recettes publiques. Mais les flux commerciaux se sont montrés plus adaptables que ce avait été anticipé : les Russie est parvenue à contourner pour partie les sanctions occidentales en augmentant ses échanges avec la Chine et la Turquie. En 2023, le FMI anticipe une croissance faiblement positive en Russie, après un léger rebond en 2024. À cette date, le PIB russe retrouverait ainsi son niveau d'activité de 2021.

Bien qu'exportatrice nette d'énergie, et donc protégée du choc qu'a connu la zone euro, la Russie a connu une inflation de 13,7% sur l'ensemble de l'année 2022 (contre 8,3% en zone euro). Les pénuries générées par les sanctions occidentales ont mécaniquement attisé l'inflation. L'effondrement du rouble au printemps 2022 (suivi par un fort rebond) a également propulsé l'inflation à près de 18% en avril 2022 en glissement annuel (contre 9,2% en janvier 2022). L'adaptation de l'économie russe aux sanctions entraînera une baisse de l'inflation qui devrait s'établir à 4,0% sur l'année 2024 d'après le FMI...

En zone euro

En 2022, le PIB a progressé de 3,5% en zone euro, toujours selon le FMI. Le choc a donc été beaucoup moins violent qu'anticipé aux premières heures du conflit. En 2023, le FMI anticipe une croissance faiblement positive en zone euro, après un léger rebond en 2024. Des pénuries d'énergie conduisant à une chute de l'activité industrielle ou la mise en place de rationnements ont été craintes, rappelle Asterès, autant d'inquiétudes qui ne se sont pas matérialisées.

Les flux commerciaux se sont montrés ici aussi plus adaptables que ce avait été anticipé : l'Europe a réussi à palier l'effondrement des livraisons de gaz russe en trouvant de nouveaux fournisseurs (Qatar, États-Unis par exemple). De plus, malgré l'envolée du prix de l'énergie, l'industrie européenne a su s'adapter pour maintenir un volume de production constant, à rebours des prévisions les plus alarmistes...