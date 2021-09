Un an après son lancement, la Caisse des Dépôts a déjà investi 40% de son plan de relance

(Boursier.com) — Le 7 septembre 2020, la Caisse des Dépôts lançait un plan de relance de l'économie française de 26 Milliards d'euros d'investissements en fonds propres au capital des entreprises et de l'économie mixte. Un an après, elle présente un premier bilan : 40% sont désormais injectés dans l'économie française...

La Caisse des Dépôts s'est mobilisée dans un temps record pour accélérer le déploiement de solutions qui améliorent la vie quotidienne des Français. L'axe prioritaire de ce plan est la protection de l'environnement. A cette fin, un Plan Climat dédié à la lutte contre le réchauffement climatique a notamment été lancé dans la foulée par la Banque des Territoires et Bpifrance.

Axes stratégiques

Les mesures de soutien sont déployées sur 3 autres axes stratégiques : le logement, le soutien aux entreprises et la cohésion sociale. Elles ont bénéficié rapidement aux Français et aux territoires via notamment la mise en place de plans thématiques ciblés : tourisme, commerce, industrie, très haut débit.

Le groupe Caisse des Dépôts s'est mis rapidement en ordre de bataille pour injecter des fonds propres permettant une véritable transformation de notre économie. Je souhaite que nous allions encore plus vite en dépassant notre objectif d'investir 80% de ces 26 milliards d'euros d'ici fin 2022. Le groupe Caisse des Dépôts est prêt à jouer pleinement son rôle de soutien à l'économie, pour que la France reste aux avant-postes des secteurs clés pour son avenir et que cette croissance bénéficie au plus grand nombre déclare Eric Lombard, directeur général de la Caisse des Dépôts.

Favoriser la transition écologique : 2,1 MdsE investis

Soit + de 30% des 6,3 MdsE visés d'ici 2024

C'est notamment 153.000 places financées dans des véhicules verts et 11.000 points de recharge de véhicules électriques

Soutenir massivement les secteurs de l'habitat et de la construction : 4,9 MdsE investis

Soit + de 40% des 11,1 MdsE visés d'ici 2024

C'est notamment 14.000 logements en cours de construction

Sécuriser/financer les entreprises et investir sur le long-terme : 3,2 MdsE investis

Soit près de 40% des 8,3 MdsE visés d'ici 2024

C'est notamment la création de 50 foncières pour dynamiser le petit commerce de centre-ville

Contribuer à la cohésion sociale : 200 ME investis

Soit plus de 30% des 500 ME visés d'ici 2024

C'est notamment le lancement d'une foncière médico-sociale pour développer le parc d'accueil avec de nombreux Ehpad et des résidences séniors.