Ukraine : les Caisses d'Epargne se mobilisent en faveur de l'aide humanitaire

Le réseau des Caisses d'Epargne mobilise son fonds de dotation pour verser 1,5 ME à la Croix-Rouge française.

(Boursier.com) — Afin de venir en aide aux populations affectées par la crise en Ukraine, le réseau des Caisses d'Epargne mobilise son fonds de dotation pour verser 1,5 ME à la Croix-Rouge française.

Face à l'urgence de la situation humanitaire, les 15 Caisses d'Epargne régionales se mobilisent aux côtés de la Croix-Rouge française pour porter assistance aux populations touchées par la crise en Ukraine...

Un don de 1,5 ME

Ce don permettra de soutenir les actions de solidarité déployées par le Mouvement international de la Croix-Rouge en faveur de la population civile et des victimes de la crise, à l'intérieur même du pays, dans les pays limitrophes et sur le sol français.

Ce soutien est complémentaire des initiatives prises depuis le début de la crise par les entreprises du Groupe BPCE en faveur de la population ukrainienne. Outre un abondement exceptionnel de 1,8 ME, les Caisses d'Epargne et leur opérateur d'immobilier social, Habitat en Région, ont pris des dispositions permettant l'accueil d'urgence des victimes de la crise en Ukraine.

Dispositif spécial

Un dispositif d'information et de formation est aussi prévu pour préparer et aider les victimes à gérer au mieux leurs questions d'argent dans un pays aux règles et pratiques différentes de l'Ukraine... L'association Finances & Pédagogie, structure de formation créée et soutenue par les Caisses d'Epargne, en assure la mise en oeuvre sur tout le territoire et le maintiendra aussi longtemps que nécessaire. Mis en place en réponse à des situations d'urgence, ce soutien des Caisses d'Epargne s'inscrit dans la durée...

"Je tiens à remercier sincèrement le réseau des Caisses d'Epargne pour sa formidable mobilisation. Celle-ci va permettre de soutenir les actions de la Croix-Rouge française et du Mouvement International de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge pour apporter l'aide nécessaire en Ukraine, dans les pays frontaliers et en France aux trop nombreuses victimes du conflit. Votre soutien et votre mobilisation sont essentiels" a commenté Jean-Christophe COMBE, directeur général de la Croix-Rouge française.

"Fidèles à nos valeurs de solidarité humaine et d'aide aux plus vulnérables, nous sommes entièrement mobilisés aux côtés de la Croix-Rouge française pour faciliter l'aide d'urgence à la population affectée par la crise en Ukraine. Au-delà du soutien financier immédiat et indispensable pour l'aide humanitaire sur place, il s'agit pour nous d'engager dans la durée nos structures à mettre en oeuvre leurs moyens humains et matériels au service de l'accueil des victimes sur notre territoire" a expliqué Pierre MACÉ, directeur général de la Fédération nationale des Caisses d'Epargne et président de Finances & Pédagogie.