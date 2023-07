UE : les sanctions contre la Russie devraient continuer de peser

L'UE a sanctionné près de 1.500 personnes et 250 entités depuis les attaques de la Russie contre l'Ukraine.

(Boursier.com) — Les sanctions de l'Union européenne contre la Russie vont se construire avec le temps et auront un impact croissant sur l'économie de Moscou, selon une analyse d'impact préparée par la Commission et que l'agence de presse Bloomberg a consultée. Les pénalités imposées par le bloc ont déjà coupé environ 91 milliards d'euros d'importations en provenance de Russie. Concernant les exportations européennes, les coupes s'élèvent à 48 milliards d'euros.

Les sanctions ont "considérablement dégradé la capacité industrielle et technologique de la Russie", selon le rapport. "Ces effets s'intensifieront encore avec le temps, avec un impact structurel à long terme sur le budget de la Russie, sur ses marchés financiers, ses investissements étrangers et ses activités industrielles et technologiques".

Des personnalités visées

L'UE a sanctionné près de 1.500 personnes et 250 entités depuis les attaques de la Russie contre l'Ukraine, qui ont démarré avec l'annexion de la Crimée en 2014, avant l'invasion en février 2022.

Avec les mesures conçues pour minimiser les effets sur les États membres, l'impact sur l'UE a été contenu mais "tangible" dans certains domaines, principalement en raison des les contre-sanctions de la Russie et à cause de la guerre elle-même et de l'augmentation des prix qui en résulte, selon le document.

Concernant l'industrie russe, les effets sont lourds, notamment sur les entreprises qui s'appuient sur la technologie. Mais Moscou a pu se procurer certains matériaux et d'autres technologies de substitution dans des pays tiers dont la Chine, le Kazakhstan, la Turquie et les Emirats Arabes Unis.