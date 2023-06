UE : la Pologne va contester en justice l'interdiction des véhicules thermiques en 2035

"Nous ne sommes pas d'accord avec cette proposition, comme avec d'autres propositions portées par le projet 'Fit for 55'", a affirmé la ministre polonaise du Climat, Anna Moskwa.

(Boursier.com) — Après de longues négociations avec les pays membres, l'Union européenne a validé, fin mars dernier, la fin des moteurs thermiques qui prendra effet dès 2035. Ainsi, d'ici 12 ans, les automobiles neuves ne pourront plus émettre des molécules de CO2, interdisant de fait les véhicules essence, diesel, et hybrides, au profit du tout électrique.

La Pologne fera appel de cette réglementation, a annoncé ce lundi la ministre polonaise du Climat, Anna Moskwa. "Nous ne sommes pas d'accord avec cette proposition, comme avec d'autres propositions portées par le projet 'Fit for 55'", a-t-elle affirmé à la radio polonaise 'Radio Zet'.

"Nous allons porter l'affaire devant la Cour européenne de justice" et "nous déposerons la requête dans les prochains jours", a précisé Anna Moskwa. "J'espère que d'autres pays nous rejoindront", a-t-elle ajouté.

Polska glosowala przeciw zakazowi rejestracji nowych samochodów spalinowych po 2035 roku. Nietransparentne i nieformalne dyskusje, gdzie Niemcy forsuja rozwiazania korzystne glównie dla swojego rynku pokazuje, ze nie ma to nic wspólnego ze sprawiedliwa transformacja. Naszym...

— Anna Moskwa (@moskwa_anna), via Twitter

Opposition systématique

Approuvé en début d'année, le paquet européen "Fit for 55" prévoit le lancement d'un nouveau marché du carbone destiné à limiter les émissions de la construction et des transports, en réduisant à zéro les émissions de carbone des voitures des particuliers et des camionnettes à partir de 2035.

La Pologne a été le seul pays à s'opposer systématiquement à la proposition et a voté contre la réglementation, estimant qu'elle ne comportait pas d'analyse suffisante des conséquences commerciales et sociales de l'interdiction de commercialisation des véhicules thermiques.

"Les discussions non transparentes et informelles au cours desquelles l'Allemagne fait pression pour des solutions qui sont principalement bénéfiques pour son marché montrent que cela n'a rien à voir avec une transition équitable", avait également tweeté fin mars la ministre polonaise du Climat et de l'Environnement, suite à l'adoption du texte qui prévoit que les voitures neuves ne devront plus émettre de CO2 en 2035. "Selon nous, le marché et les sociétés devraient être le facteur décisif dans le choix de la technologie pour les prochaines décennies, et non la coercition de l'UE", avait-elle estimé.