UE : la fin des ventes de voitures thermiques actée en 2035

Les constructeurs automobiles devront réduire de 100% les émissions de CO2 d'ici à 2035, rendant par définition impossible la vente de véhicules neufs à moteur thermique.

(Boursier.com) — L 'Union européenne est parvenue jeudi à un accord visant à interdire la vente de voitures neuves à essence et diesel à partir de 2035. L'objectif es d'accélérer le passage aux véhicules électriques et de lutter contre le changement climatique.

Les négociateurs des pays membres de l'UE, du Parlement européen et de la Commission européenne ont convenu que les constructeurs automobiles devront réduire de 100% les émissions de CO2 d'ici à 2035, rendant impossible la vente de véhicules neufs à moteur thermique au sein de l'UE.

? Accord de principe conclu entre le Parlement européen & les États membres pour mettre fin à la vente de véhicules thermiques neufs en Europe 🇪🇺 à partir de 2035 🚗#EUGreenDeal🌱 https://t.co/udi0gTkl2u >— Commission européenne 🇪🇺 (@UEFrance), via Twitter

Pilier

L'accord prévoit également une réduction de 55% des émissions de CO2 pour les voitures neuves à partir de 2030, bien au-dessus de l'objectif actuel de 37,5%. Le texte, que la Commission a proposée pour la première fois l'année dernière, est un pilier essentiel d'un ensemble plus large de mesures visant à atteindre les objectifs de l'UE en matière de changement climatique.

Les voitures entièrement électriques ont représenté en Europe 15,6% des immatriculations totales sur les neuf premiers mois de l'année, selon un rapport du cabinet de conseil Jato. La Model Y de Tesla a été la voiture neuve la plus vendue au mois de septembre sur le continent, passant même devant certains des modèles de moteurs thermiques les plus populaires... Les ventes ont plus que triplé sur un an, pour attendre un peu plus de 29.000 unités.