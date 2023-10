UBS interdit les voyages professionnels au Moyen-Orient

Alors que les combats s'intensifient entre Israël et le Hamas...

(Boursier.com) — UBS interdit à son personnel de voyager au Moyen-Orient dans le cadre du travail et a reporté un événement de gestion de patrimoine qui devait avoir lieu au Qatar ce mois-ci, la banque suisse s'inquiétant du conflit entre Israël et le Hamas. La banque suisse compte des centaines de collaborateurs dans la région, aux Émirats arabes unis ou au Qatar, dans les secteurs de la gestion de patrimoine et de la banque d'investissement.

D'après une note interne consultée par l'agence de presse Bloomberg, UBS annule tous les voyages d'affaires et les événements au Moyen-Orient pour le moment. Ces restrictions constituent pour le moment la mesure la plus large prise par une banque mondiale, après l'attaque contre Israël menée samedi par les militants du Hamas, qui a déclenché une guerre et provoqué la mort de plus de 1.200 Israéliens et de quelque 900 Palestiniens.

Travail à domicile

Plusieurs banques de Wall Street, parmi lesquelles JPMorgan Chase et Morgan Stanley, ont demandé à leur personnel en Israël de travailler à domicile.

UBS est l'un des plus grands gestionnaires de fortune opérant au Moyen-Orient et la banque souhaite étendre davantage sa présence dans la région après le rachat de Crédit Suisse.