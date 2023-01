Ubisoft : les salariés appelés à la grève !

Le STJV et Solidaires Informatique réclament "l'ouverture de négociations salariales dans le but d'obtenir des revalorisations à hauteur au moins de l'inflation" et "la fin de la politique de l'autruche"...

(Boursier.com) — Grève inédite chez Ubisoft... Afin de dénoncer les pratiques managériales de la direction et d'obtenir notamment des revalorisations salariales, le Syndicat des Travailleurs et Travailleuses du Jeu Vidéo (STJV) et Solidaires Informatique ont appelé à la grève toutes les entités du groupe en France ce vendredi, de 14 heures à 18 heures.

"Les travailleurs et les travailleuses du jeu vidéo ne sont pas une ressource consommable qu'on évacue par une soi-disant 'attrition naturelle' comme un corps étranger", dénoncent dans un communiqué commun les syndicats, qui précisent que plus de 600 tracts ont été diffusés sur différents sites à travers la France.

"Alors que nous sommes en mesure de constater l'absurdité des conditions de production des jeux et la façon dont nos collègues et nos camarades sont traité-es comme des poids et des charges dont il faudrait se débarrasser, la direction de notre entreprise continue de remettre en question le travail effectué sans jamais considérer la possibilité de ses propres échecs et aveuglements", poursuivent-ils...

"Des ajustements structurels" à venir

"Nous ne laisserons pas plus longtemps notre employeur parler de notre travail de la sorte en se dédouanant de toute responsabilité tandis qu'il en appelle à 'donner le meilleur de nous-même' pour réparer ses propres erreurs", affirment-ils, faisant référence à un mail interne envoyé aux employés par Yves Guillemot. Le PDG d'Ubisoft y évoque notamment "des ajustements structurels" à venir, alors que le géant français du jeu vidéo s'est engagé auprès des marchés à mettre en place un plan d'économie de 200 millions d'euros sur deux ans.

📄📢 En prévision de la grève de demain à Ubisoft, plus de 600 tracts diffusés sur différents sites à travers la France (Montreuil, Montpellier, Lyon, ...). La réception du tract et de l'appel par les travailleur?ses d'Ubisoft est très encourageante ! À demain ? pic.twitter.com/aobKSV6wcp — Syndicat des Travailleurs·ses du Jeu Vidéo (@stjv_fr), via Twitter

Le STJV et Solidaires Informatique réclament ainsi "l'ouverture de négociations salariales dans le but d'obtenir des revalorisations à hauteur au moins de l'inflation, indépendantes des augmentations" et "la fin de la politique de l'autruche pour un PDG dont les équipes levaient les boucliers devant la représentation du personnel sur les pratiques de harcèlement qui avaient libre cours dans l'entreprise". "Donnez aux salarié-es de l'entreprise le contrôle sur le contenu et laissez-les faire leur travail", ont-ils également exigé.

Ubisoft dans la tourmente

Cet appel à la grève intervient alors que l'éditeur de la saga culte "Assassin's Creed" est dans la tourmente... Sur le plan financier, le groupe, qui compte 18.000 salariés dans le monde, a violemment chuté à la Bourse de Paris le 12 janvier dernier, après un avertissement sur ses résultats pour l'exercice fiscal 2022-2023, en raison d'un contexte de "des conditions macroéconomiques".

Ubisoft avait également été secoué par un scandale de harcèlement, qui a laissé des traces et détérioré la confiance des salariés envers leur direction. L'affaire avait éclaté sur les réseaux sociaux pendant l'été 2020, alors que plusieurs femmes avaient porté des accusations de harcèlement contre des cadres du groupe...