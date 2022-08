Uber relance son service de courses partagées à Paris

Suspendu en mars 2020, lors des premières restrictions liées à l'épidémie de Covid-19, le service de courses partagées "Pool" est relancé dans la capitale sous le nom de "UberX Share".

(Boursier.com) — En mars 2020, Uber avait décidé de suspendre son service de courses partagées "Pool", en raison de l'épidémie de Covid-19. Cette option permettait notamment aux utilisateurs de réduire le coût de la course. Après deux années de mise en sommeil, le géant américain des services de véhicules de transport (VTC) autorise de nouveau, à partir de ce jeudi, les trajets partagés en région parisienne grâce à une formule baptisée "UberX Share".

"Suite à nos échanges et afin de prendre en compte vos retours exprimés à travers différentes consultations et tables-rondes concernant l'ancienne option Uber Pool, nous lançons une version revue et améliorée des trajets partagés : UberX Share", a annoncé Uber dans un article de blog adressé aux chauffeurs, précisant que ce service pourrait rendre "certaines courses plus abordables pour les passagers". Il promet jusqu'à 30% d'économies pour les clients qui choisiront cette option.

"Côté chauffeur, c'est plus d'opportunités de courses, notamment de trajets longs, que vous pouvez accepter ou non, pour une rentabilité conçue pour être identique à UberX", a assuré l'entreprise californienne.

"Très prisé des 18-24 ans"

"UberX Share" est donc une version "optimisée" de "Uber Pool". Prenant en compte les demandes, notamment celle de "réduire des détours pour récupérer un second passager" lors des courses partagées, le géant américain assure qu'avec ce nouveau service, "le trajet du premier passager est rallongé au maximum de 8 minutes par rapport à un trajet UberX".

"Nous avons amélioré le système de 'matching' entre clients et mis fin au besoin de marcher quelques minutes pour retrouver le chauffeur, car les gens n'aiment pas ça", a expliqué au 'Parisien' Louis Reynaud, le directeur des opérations en France pour Uber.

Il indique par ailleurs qu'"Uber Pool était très prisé des 18-24 ans, en particulier le soir, dans les quartiers animés", précisant que "ces courses pouvaient représenter jusqu'à 30% de l'activité à certaines heures".

"Un prix abordable dans un contexte d'augmentation des prix"

Dans un communiqué, Uber estime également que le lancement d'"UberX Share" répond "à la demande de la clientèle la plus jeune" de bénéficier d'"un service de mobilité à la demande, disponible 7j/7 et 24h/24, et à un prix abordable dans un contexte d'augmentation des prix à la veille de la rentrée étudiante".

A noter que ce service avait d'ores et déjà été réactivé depuis la fin 2021 en Afrique (Nairobi au Kenya, Accra au Ghana et Lagos au Nigéria), en Australie (Sydney, Adelaïde, Brisbane, Perth), et depuis juin 2022 aux Etats-Unis (New York, Los Angeles, Chicago, San Francisco, Phoenix, San Diego, Portland, Indianapolis et Pittsburgh). Ainsi, Paris devient la première ville en Europe à proposer cette option. Le géant américain a toutefois indiqué à 'RTL' que le lancement dans d'autres villes en France n'est pas à l'ordre du jour.