Uber lance son service de courses à moto en Île-de-France

Le géant des VTC lance "Uber Moto", qui vient s'ajouter aux services de transport possibles sur Paris et proche banlieue...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — Uber Moto débarque à Paris... Après les VTC, la livraison de repas ou les scooters en libre-service, Uber élargit sa gamme de services, en proposant dès ce mercredi des courses en moto. Pour l'heure, seuls les utilisateurs franciliens du programme de fidélité "Uber Rewards" peuvent commander des courses en moto avec chauffeur depuis l'application du service de VTC.

"Uber Moto est une option grâce à laquelle les passagers peuvent commander des courses en moto et en maxi scooter électriques conduites par des chauffeurs professionnels indépendants directement depuis l'application Uber à Paris et à La Défense, Neuilly et Boulogne pour le moment" et aux aéroports, explique le géant des VTC dans un communiqué.

"Cette option complète les options premium Berline et Comfort déjà disponibles sur l'application", précise la plateforme, ajoutant qu'une cinquantaine de chauffeurs professionnels indépendants ont été recrutés pour le lancement de cette nouvelle option.

Un service "premium"

Selon Uber, il s'agit d'un "service premium", ce qui pourrait d'ailleurs expliquer les tarifs assez élevés. De même que pour les courses VTC, le tarif Uber Moto repose sur un prix de base et un prix au kilomètre. "La tarification dynamique pourra s'appliquer s'il y a plus de commandes que de chauffeurs disponibles et, pas de surprise, les prix seront transparents et affichés avant de confirmer la commande de la course", souligne le géant américain.

Il faudra compter environ 56 euros pour une course de 10 km, de La Défense à la Gare Saint Lazare, de 10 km (hors période de majoration tarifaire). Une course à moto est certes plus rapide, mais elle reste donc plus onéreuse que le classique VTC.

Le passager reçoit tout l'équipement

La firme américaine précise qu'"un seul passager est autorisé - les motos ne peuvent prendre en charge qu'un passager à la fois - et un seul bagage cabine ainsi qu'un sac / mallette d'ordinateur peuvent être transportés". Le passager recevra tout l'équipement nécessaire (casque, charlotte, blouson de protection et gants de moto...).

Covid-19 oblige, les chauffeurs porteront systématiquement un masque et des gants. Ils devront désinfecter toutes les zones de contact avec le passager et préparer l'équipement à l'avance pour que l'utilisateur puisse s'habiller seul et maintiennent une distance de sécurité.