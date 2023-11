Uber Eats : les livreurs en grève nationale les 2 et 3 décembre

La CGT et Union Indépendants dénoncent "une nouvelle tarification opaque et incompréhensible engendrant une baisse de rémunération" des livreurs.

Alors qu'Uber Eats a récemment introduit un nouveau modèle de rémunération pour ses coursiers dans plusieurs agglomérations françaises et prévoit de l'étendre à l'ensemble du pays, des syndicats ont appelé ce lundi les livreurs de la plateforme à une grève nationale les 2 et 3 décembre pour protester contre ce changement décidé "sans consultation".

"Depuis le 1er novembre, Uber Eats a mis en place une nouvelle tarification opaque et incompréhensible engendrant une baisse de rémunération pouvant aller jusqu'à 40% sur certaines courses. Une décision inacceptable et prise sans aucune consultation !", accusent la CGT et Union Indépendants dans un communiqué commun.

Selon eux, le nouveau système se traduit par une baisse des revenus des coursiers travaillant pour le service de livraison de plats cuisinés, évoquant une situation "devenue invivable". Les premiers calculs basés sur les remontées de livreurs adhérents d'Union-Indépendants révèlent une "perte de chiffre d'affaires journalier allant de 7% à 20%".

"Autant jouer au loto !"

"Seule façon de bénéficier d'une augmentation du prix de la course : être en voiture, avoir la chance de récupérer des courses dont le lieu de prise en charge est éloigné du lieu d'acceptation de la course et une course dont la distance est supérieure à 5 km. Autant jouer au loto !", dénoncent les syndicats.

Mise en place depuis le 10 octobre dernier dans les villes de Lille, Rouen et Valence, cette grille de rémunération des livreurs tient désormais compte du temps investi, que ce soit pour l'attente au restaurant, le trajet vers le client ou l'attente chez ce dernier, entre autres. La plateforme de livraison appartenant à Uber estime, de son côté, que cela doit permettre de reconnaître la valeur du temps consacré à l'ensemble du processus de livraison et garantir une rémunération plus équitable pour ses 65.000 livreurs en France, ajoutant que cette modification n'a pas pour objectif de réduire la rémunération moyenne par course.

Fin octobre, des livreurs Uber Eats à Armentières, Arras, Douai ou encore Lille ont déjà fait grève pour exprimer leur colère face à ce nouveau système de tarification, reprochant à la plateforme de livraison de plats à domicile d'avoir réduit les rémunérations, dans un secteur où les revenus étaient déjà peu élevés.

Appel à "l'arrêt immédiat de la nouvelle tarification"

Union-Indépendants affirme avoir "deux fois Uber Eats depuis le 10 octobre et s'est exprimé longuement sur la rémunération des livreurs lors de la réunion de négociation de l'ARPE [Autorité des Relations sociales des Plateformes d'Emploi] du 6 novembre. Les réponses des plateformes sont inacceptables !".

Le syndicat réclame "d'urgence une véritable négociation avec les plateformes pour fixer des rémunérations minimales applicables partout, lisibles et compréhensibles de tous les livreurs !". Il souhaite "l'arrêt immédiat de la nouvelle tarification Uber Eats et le retour temporaire à la tarification de 2019", "une tarification minimale applicable par toutes les plateformes, basée sur le km parcouru et le temps passé sur toute la durée de la course (temps d'approche inclus)", "la fin de la livraison obligatoire aux étages et une rémunération supplémentaire pour les livreurs qui montent dans les étages", et "une transparence du prix des courses pour tous les livreurs".

Les organisations syndicales@UIndependants >et@LivreursCGT >organisent une grève nationale des livreurs les 2 et 3 décembre prochain. Toutes les organisations syndicales qui se reconnaîtront dans nos revendications sont les bienvenues. pic.twitter.com/riMzcrRdzS

— Union-Indépendants (@UIndependants), via Twitter