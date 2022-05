Uber Eats : à Los Angeles, des robots effectuent désormais des livraisons de repas

La plateforme a débuté deux pilotes de livraison autonome de repas, en partenariat avec Serve Robotics et Motional...

(Boursier.com) — Uber Eats se lance dans la livraison autonome... A l'occasion de sa conférence annuelle Go/Get 2022, la plateforme de livraison de repas a annoncé plusieurs nouveautés pour son service. Parmi les dernières innovations, la livraison autonome à l'aide de petits véhicules électriques capables de circuler sur les trottoirs.

Lundi, à Los Angeles en Californie, deux pilotes de livraison autonome ont ainsi été lancés avec Serve Robotics, une start-up de livraison robotique sur les trottoirs, et Motional, une entreprise de technologie de véhicules autonomes, comme le rapporte le site spécialisé 'TechCrunch'.

Avec ces tests, "nous pourrons comprendre ce que les clients veulent réellement, ce que veulent réellement les commerçants et ce qui a du sens pour la livraison", a expliqué un porte-parole de l'entreprise, avant d'ajouter : "nous espérons que ces expérimentations seront un succès".

Deux zones de test

Les deux pilotes vont concerner, dans un premier temps, seulement quelques commerçants. Les robots autonomes de Serve Robotics effectueront des livraisons dans une zone géographique réduite de West Hollywood, tandis que les véhicules autonomes de Motional transporteront les commandes dans la zone de Santa Monica pour les plus longues distances.

Dans ces deux zones de tests, les utilisateurs de l'application pourront utiliser cette option de livraison. Une fois le véhicule autonome arrivé, une notification sera envoyée et un mot de passe transmis permettra de récupérer la commande. Un "opérateur de sécurité" humain devra tout de même être présent dans le véhicule. En cas de problème, il pourra reprendre le contrôle et être chargé de terminer le trajet si le client se trouve en dehors de la zone définie pour ces premiers tests.

Intégration de l'Assistant Google

Cette nouveauté fait partie d'une gamme de nouveaux produits lancés par Uber sur ses plateformes de VTC et de livraison. Le groupe californien a également annoncé l'intégration de l'Assistant Google, permettant de passer une commande à la voix. Si cette fonctionnalité sera disponible dans le monde entier, il faudra dans un premier temps effectuer sa commande en anglais.

En France, une autre nouveauté sera déployée avec la possibilité de commander via Uber Eats aux buvettes des stades et se faire livrer dans les gradins. La géolocalisation sera utilisée pour permettre au livreur de déterminer le siège du client et le rejoindre.