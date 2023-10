"Uber Balloon" : Uber lance les trajets en montgolfière

L'option Uber Balloon sera exclusivement disponible pour les escapades touristiques en Cappadoce, en Turquie, au prix de 150 euros par personne...

(Boursier.com) — C 'est une fonctionnalité inédite ! Après les trajets en hélicoptère à New York, Uber a annoncé ce lundi le lancement d'une nouvelle option, baptisée "Uber Balloon", qui permettra de réserver des vols en montgolfière. Cette fonctionnalité est toutefois réservée aux escapades touristiques dans la région de la Cappadoce, en Turquie.

"Aujourd'hui, Uber prend son envol en Cappadoce, en Turquie, en lançant pour la première fois Uber Balloon : des vols en montgolfière via Uber Reserve, une option qui permet de réserver en avance son trajet dans l'application", indique le géant américain des services de véhicules de transport (VTC) dans un communiqué.

Présentée comme "l'une des expériences les plus uniques jamais lancées dans l'application", Uber Balloon doit permettre de "vivre un moment inoubliable dans le parc national de Göreme, classé au patrimoine mondial de l'Unesco, en quelques clics", promet Uber.

Now arriving: Uber Balloon. We're Cappadocia, Turkey Uber Reserve. Available October 23 - November 19, sunrise 🌅 flights take off each morning, offering sightseers stunning views... pic.twitter.com/Xcf48RoKEE >— Uber (@Uber), via Twitter

150 euros par personne

Les utilisateurs pourront réserver directement dans l'application Uber entre le 23 octobre et le 19 novembre prochains. "Les vols en montgolfière partiront au lever du soleil de Göreme, en Cappadoce", explique la plateforme de VTC. Ils emmèneront les passagers pour un vol d'une heure et demie "à travers le parc national de Göreme, célèbre pour ses 'cheminées de fées' éthérées et son architecture grandiose taillée dans le calcaire", poursuit-elle.

La réservation permettra de réaliser "des trajets porte-à-porte depuis le hall de l'hôtel jusqu'à 1.000m dans le ciel", ajoute Uber. Concernant le prix, les voyages en Uber Balloon coûteront 150 euros par personne et la firme californienne s'est déjà engagée à offrir 100 vols gratuits.

D'autres moyens de transport inhabituels

“Quelle meilleure façon d'aider les gens à littéralement aller n'importe où avec Uber qu'en rendant disponible dans notre application l'une des expériences de voyage les plus emblématiques au monde", s'est félicitée Anabel Diaz, vice-présidente, EMEA Mobilité chez Uber.

L'entreprise de VTC avait déjà introduit d'autres moyens de transport inhabituels. Parmi eux, des trajets en bateau avec "Uber Boat" à Mykonos, ou encore un tour en traîneau tiré par des rennes grâce à "Uber Sleigh" en Laponie. En 2019, Uber s'était également lancé dans l'hélicoptère à New York pour transporter ses passagers les plus aisés vers l'aéroport.