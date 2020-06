U Enseigne et La Belle Vie proposent des livraisons en moins d'1 heure à Paris et 3 heures en Île-de-France

Un partenariat inédit entre deux acteurs de la distribution et du numérique 100% français...

(Boursier.com) — La Coopérative U Enseigne et La Belle Vie s'associent pour permettre aux Franciliens de bénéficier d'un service de livraison optimisé. La start-up spécialiste dans la livraison des courses à domicile bénéficie depuis le début 2020 des prix de la centrale d'achat de l'Enseigne. Un partenariat inédit entre deux acteurs de la distribution et du numérique 100% français...

Afin d'optimiser son service de livraison en milieu urbain, la Coopérative U Enseigne a ouvert l'accès aux produits de sa centrale d'achat à la plateforme développée par La Belle Vie, assurant à ses clients une livraison sur rendez-vous sous 1h à Paris, 1h30 pour la petite couronne et 3h pour l'ensemble de l'Île-de-France.

Solution logicielle

La start-up a en effet mis en place une solution logicielle entièrement dédiée aux courses à domicile en zones urbaines, comprenant ERP, Warehouse et Delivery Management, qui allie le meilleur de la foodtech, une offre des produits artisanaux, une offre de plats cuisinés et traiteur et désormais des produits de grande distribution à prix accessibles livrés rapidement. Cette collaboration, qui associe les savoir-faire de deux acteurs français, se développe alors que la start-up a récemment annoncé une seconde levée de fonds de plus de 11,6 millions d'euros.

“La Coopérative U Enseigne a trouvé dans ce projet un apport technologique complémentaire à ce qui est proposé en magasin. Ce partenariat répond à l'attente croissante des Franciliens vis-à-vis du e-commerce et des livraisons alimentaires, en associant à la fois l'humain et le numérique, dans une période de sortie de crise, où l'évolution des habitudes des consommateurs s'accélère” précise Dominique Schelcher, président de Système U.

“Nous sommes fiers de proposer une offre 100% française au moment où des acteurs étrangers de la logistique commencent à s'implanter dans les grandes villes françaises”, se réjouit Paul Lê, cofondateur et président de La Belle Vie. “Le partenariat avec Système U complète parfaitement notre technologie entièrement intégrée pour la préparation et la livraison rapides. Nous sommes impatients de faire découvrir le service au plus grand nombre”, complète Alban Wienkoop, cofondateur de La Belle Vie.