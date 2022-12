Twitter va introduire de nouveaux contrôles pour protéger les annonceurs

Un nouvel outil empêchera les publicités d'apparaître à côté de tweets contenant certains mots-clés potentiellement problématiques.

(Boursier.com) — Twitter déploiera de nouveaux contrôles dès la semaine prochaine pour empêcher les publicités d'apparaître au-dessus ou en dessous de tweets contenant des mots-clés problématiques, a déclaré le réseau social aux annonceurs dans un e-mail cité par l'agence de presse Reuters.

Avec ces nouveaux contrôles, Twitter veut rassurer et attirer les entreprises qui ont retiré des publicités de la plateforme depuis son rachat en octobre par le milliardaire Elon Musk. Selon les rapports de groupes de défense des droits civiques, les discours de haine ont en effet augmenté depuis cette acquisition et la décision du nouveau patron de rétablir les comptes suspendus - celui de l'ancien président américain Donald Trump étant sans doute le plus connu.

Pression sur les marques

Twitter tire près de 90% de ses revenus de la vente de publicités numériques. Elon Musk Musk a récemment attribué une "baisse massive des revenus" aux organisations de défense des droits civiques, qui ont fait pression sur les marques pour qu'elles suspendent leurs publicités sur le réseau. Parmi les plus importants figurent notamment Volkswagen, Pfizer ou Mondelez.

La version remaniée du service d'abonnement appelée Twitter Blue devait par ailleurs être déployée ce vendredi. L'abonnement permettra de recevoir des "badges" pour authentifier les comptes. Les particuliers recevront un badge bleu, tandis que les badges dorés et gris indiqueront les comptes des entreprises et des responsables politiques, selon l'e-mail. Le prix de l'abonnement sera de 7 dollars par mois sur internet et de 11 dollars par mois sur les appareils Apple.

Twitter 1.5 — Elon Musk (@elonmusk), via Twitter

Par ailleurs, le ménage d'Elon Musk contre les "faux comptes", l'un de ses chevaux de bataille, se poursuit. Environ 1,5 milliard de comptes Twitter inactifs seront bientôt supprimés, a écrit le patron ce vendredi dans un tweet.