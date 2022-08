Twitter : un ex-employé condamné dans une affaire d'espionnage pour l'Arabie saoudite

Le jury d'un tribunal de San Francisco a décidé qu'Ahmad Abouammo avait bien vendu au royaume saoudien des informations personnelles concernant des utilisateurs anonymes...

(Boursier.com) — C 'est une affaire qui passionne aux Etats-Unis... Arrêté en novembre 2019 à Seattle, Ahmad Abouammo, qui a contribué chez Twitter à superviser les relations avec les journalistes et les célébrités au Moyen-Orient et en Afrique du Nord, ainsi qu'un autre ex-employé du géant californien Ali Alzabarah, ont été accusés d'avoir été approchés par Riad fin 2014-début 2015 pour transmettre des données d'utilisateurs accessibles uniquement en interne.

Après un procès de plus de deux semaines, le jury d'un tribunal de San Francisco a décidé mardi qu'Ahmad Abouammo avait bien vendu au royaume saoudien des informations personnelles (adresse email, numéro de téléphone, date de naissance, etc.) concernant des utilisateurs anonymes.

L'ancien responsable de Twitter, qui possède la double nationalité américaine et libanaise, a été reconnu coupable de six chefs d'accusation, notamment pour avoir agi en tant qu'agent du pays et tenté de déguiser un paiement d'un fonctionnaire lié à la famille royale saoudienne, indique 'Reuters'.

Recruté par un proche conseiller du prince héritier saoudien

Les procureurs affirment que Bader Al-Asaker, un proche conseiller du prince héritier saoudien Mohammed bin Salman, avait recruté Ahmad Abouammo pour utiliser ses connaissances pour accéder aux comptes Twitter et déterrer des informations personnelles sur les dissidents saoudiens.

L'ancien employé de la plateforme de microblogging aurait reçu au moins 300.000 dollars et une montre de luxe de 20.000 dollars de la part de Bader Al-Asaker, et dissimulé l'argent en le déposant sur le compte d'un parent au Liban et en le virant sur son propre compte aux Etats-Unis.

Twitter ne fait pas partie des accusés

Ahmad Abouammo, qui avait quitté Twitter en 2015, a également été reconnu coupable de fraude et falsification de documents, de blanchiment d'argent et d'une accusation de complot.

Egalement accusé d'avoir accédé à des comptes Twitter pour le compte de l'Arabie saoudite, Ali Alzabarah, ancien collègue d'Ahmad Abouammo, a de son côté quitté les États-Unis avant d'être inculpé. Bader Al-Asaker, le prince héritier saoudien et Twitter ne font pas partie des accusés, précise l'agence de presse.