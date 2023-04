Twitter supprime les anciens "badges bleus" de certification

Pour récupérer leur coche bleue, les utilisateurs doivent s'inscrire à "Twitter Blue" pour 9,60 euros par mois...

(Boursier.com) — Twitter a mis sa menace à exécution... Alors qu'Elon Musk souhaitait mettre fin au système des comptes vérifiés sur la plateforme de microblogging tel qu'établi depuis 2009, le réseau social a commencé à supprimer son "badge bleu", autrefois gage d'authenticité d'un compte, du profil de plusieurs de ses utilisateurs renommés.

Des personnalités publiques, comme Cristiano Ronaldo (108,3 millions d'abonnés), Kylian Mbappé (12,2 millions d'abonnés), Beyoncé (15,5 millions d'abonnés), Lady Gaga (84,6 millions d'abonnés), Justin Bieber (113 millions d'abonnés), ou encore Bill Gates (62,5 millions d'abonnés), ont ainsi perdu la fameuse pastille bleue qui ornait leur compte.

Pour récupérer la coche bleue, les utilisateurs doivent désormais s'inscrire à "Twitter Blue" pour 9,60 euros par mois. Ce service propose d'autres avantages, en offrant par exemple de visibilité, des privilèges techniques (ajout du texte en gras ou en italique dans les tweets, publication de vidéos plus longues et téléchargements de vidéos 1080p...), et moins de publicités.

"Demain s'annonce comme une belle journée !"

Stephen King, qui a critiqué par le passé l'arrivée d'Elon Musk à la tête de Twitter, a affirmé via le réseau social ne pas avoir souscrit au badge bleu. "Mon compte Twitter dit que j'ai souscrit à Twitter Blue. Je ne l'ai pas fait. Mon compte Twitter dit que j'ai donné mon numéro de téléphone. Je ne l'ai pas fait", a-t-il écrit... Réagissant au tweet de Stephen King, Elon Musk a répondu "de rien", révélant qu'il payait le badge bleu de l'écrivain ainsi que ceux du joueur de basketball Lebron James et de l'acteur William Shatner. Ces deux derniers ont déclaré qu'ils ne paieraient pas l'abonnement.

Les utilisateurs ont été prévenus mercredi : "Demain, 4/20 [le 20 avril], nous supprimons les anciennes coches de vérification. Pour rester vérifié sur Twitter, les utilisateurs peuvent s'inscrire à Twitter Blue", précisait le compte officiel du réseau social. "Demain s'annonce comme une belle journée !", avait alors répondu le patron de Twitter.

Annoncée en novembre, reportée au 20 avril, l'offre "Twitter Blue", qui est censée permettre de diversifier les sources de revenus du réseau social, s'adresse aux utilisateurs souhaitant faire certifier leur compte comme authentique. Des badges gris ont, par ailleurs, été mis en place, pour désigner des comptes gouvernementaux ou officiels à caractère public, tandis que les badges dorés sont liés à des entreprises.

Les annonceurs doivent s'abonner à "Verified Organizations"

Pour les entreprises, la plateforme a d'ailleurs prévenu les annonceurs qu'ils devaient s'abonner à "Twitter Blue" ou "Verified Organizations" pour continuer à diffuser des publicités, à partir de ce vendredi.

"Les comptes professionnels qui dépensent plus de 1.000 dollars par mois ont déjà une coche dorée ou en auront bientôt une, et ils continueront à bénéficier de l'accès à la publicité sans interruption pour l'instant", précise le réseau social dans un message envoyé à tous ses annonceurs existants.

En oute, Twitter a retiré de plusieurs comptes le label "média financé par des fonds gouvernementaux", suggérant une intervention du gouvernement dans le contenu éditorial. La mention était contestée par plusieurs médias internationaux qui avaient décidé de quitter la plateforme en signe de protestation. Le label a été retiré du compte de la radio publique américaine NPR et des diffuseurs britannique et canadien BBC et Radio-Canada, comme l'a constaté 'Reuters' ce vendredi.