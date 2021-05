Twitter réinvente le "pourboire" !

La plateforme de microblogging a présenté "Tip Jar" qui permet aux utilisateurs de faire des dons à leurs créateurs préférés...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — En plus des traditionnels "retweet" et "like", les utilisateurs de Twitter peuvent désormais faire des dons à leurs créateurs préférés ! La plateforme de microblogging a dévoilé "Tip Jar" (soit le "pot à pourboires" en français), qui doit permettre aux utilisateurs de récompenser les comptes qu'ils apprécient le plus...

"Tip Jar est un moyen simple de soutenir les voix incroyables présentes sur Twitter... C'est la première étape de notre plan pour créer de nouvelles façons de donner et recevoir du soutien sur Twitter, avec de l'argent", explique l'entreprise californienne.

Depuis jeudi dernier, toutes les personnes utilisant Twitter en anglais peuvent ainsi envoyer "des pourboires" aux comptes utilisant l'application Twitter pour iOS et Android. Pour l'heure, seule une sélection d'auteurs anglophones, dont des créateurs, des journalistes, des experts ou encore des ONG, peuvent afficher sur leur compte une petite icône pointant vers un système de paiement pour lui verser de l'argent...

Pas de commission

"Bientôt, plus de personnes pourront ajouter 'Tip Jar' à leur profil et nous nous étendrons à plus de langues", souligne néanmoins le réseau social de Jack Dorsey, tout en précisant qu'il ne prendra pas de commission. Cette nouvelle fonctionnalité permet de payer via des services comme Casg App, Patreon, PayPal ou Venmo.

show love, now Tip Jar, Twitter 💸 more coming soon... pic.twitter.com/7vyCzlRIFc — Twitter (@Twitter), via Twitter

Fréquenté en moyenne au quotidien par quelque 192 millions d'usagers dits "monétisables", Twitter veut convaincre le marché de sa capacité à attirer plus d'utilisateurs et à diversifier ses revenus...

Twitter lance aussi les abonnements payants

Fin février dernier, lors de son rendez-vous annuel pour les investisseurs "Twitter Analyst Day", la plateforme de microblogging avait alors dévoilé une série de nouvelles fonctionnalités, dont celle baptisée "Super Follow", qui devra permettre aux utilisateurs de s'abonner, moyennant quelques dollars, à des comptes de créateurs.

Ces abonnements donneront accès à des contenus exclusifs, des bons plans ou encore un groupe communautaire. Ils permettront également d'afficher un badge d'abonné sur son propre compte, ou encore d'accéder à une newsletter privée... Ce nouveau produit, qui doit ainsi permettre de valoriser et monétiser des contenus "premiums", sera lancé cette année, avait précisé un porte-parole de Twitter. L'entreprise américaine devrait en dire plus dans les prochains mois sur cette nouvelle fonctionnalité...