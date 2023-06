Twitter poursuivi en justice par 17 grands éditeurs de musique aux Etats-Unis

Les éditeurs de musique réclament 250 millions de dollars de dommages et intérêts au réseau social, rattrapé par ses droits d'auteur impayés...

C 'est une amende salée que risque Twitter pour violation des droits d'auteur... Alors qu'il accuse le réseau social d'Elon Musk de permettre des milliers de violations de droits d'auteur en autorisant les utilisateurs à publier de la musique sans licence, 17 éditeurs de musique, parmi lesquels des majors du disque comme Universal, Sony, Warner ou BMG, ont déposé plainte contre la plateforme de microblogging.

Twitter stimulerait l'engagement de ses utilisateurs en partageant "d'innombrables copies illicites de compositions musicales" et "ignore régulièrement" les infractions répétées commises par les utilisateurs qui publient des tweets contenant de la musique sans licence, selon la plainte citée par 'Reuters'.

Les membres de l'Association nationale des éditeurs de musique (NMPA) réclament plus de 250 millions de dollars de dommages et intérêts pour violation présumée de près de 1.700 droits d'auteur.

Les autres grandes plateformes en règle

Ces violations se seraient aggravées depuis le rachat du réseau social par Elon Musk en octobre dernier, alors que d'autres grandes plateformes telles que TikTok, Facebook et YouTube respectent les règles en obtenant correctement les licences musicales auprès des éditeurs.

"La situation interne de Twitter concernant les questions relatives à cette affaire est en plein désarroi", estiment les éditeurs, qui notent des coupes drastiques dans les équipes juridiques et de confiance et de sécurité de l'entreprise depuis l'acquisition du réseau social par le patron des Tesla et SpaceX.

Dans un communiqué, David Israelite, président de la NMPA, a affirmé Twitter était "la seule plateforme de réseaux sociaux majeure qui refuse catégoriquement d'accorder des licences pour les millions de chansons présentes sur son service".