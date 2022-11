Twitter : pourquoi le lancement du nouvel abonnement payant est repoussé

A 8 dollars par mois, cet abonnement, qui doit permettre l'authentification du compte pour tous les utilisateurs, a été exploité par des personnes malveillantes...

(Boursier.com) — Quelques jours après avoir pris le contrôle de Twitter, Elon Musk a annoncé l'arrivée d'un abonnement payant. Proposée au prix de 8 dollars par mois aux Etats-Unis, cette formule s'adresse aux utilisateurs souhaitant faire certifier leur compte comme authentique et être moins exposés à la publicité.

En d'autres termes, le badge certifié deviendra payant... "Le système actuel de seigneurs et paysans de Twitter pour qui a ou n'a pas une coche bleue est une connerie. Pouvoir au peuple ! Bleu pour 8$/ mois", avait lancé le nouveau propriétaire du réseau social sur son compte début novembre.

Pour rappel, avant son rachat par Elon Musk le 27 octobre dernier, la plateforme de microblogging proposait un service gratuit de vérification de l'identité pour les organisations et personnes notoires, mais aussi un abonnement payant à des options supplémentaires, baptisé "Twitter Blue".

Mardi, le patron de Tesla a toutefois indiqué que le lancement du nouvel abonnement payant, qui devait avoir lieu en cette fin de semaine, ne se fera finalement pas avant la fin du mois. "Le lancement de Blue Verified est repoussé au 29 novembre pour être sûr qu'il soit béton", a-t-il tweeté. Cette décision intervient alors que la nouvelle formule, qui avait déjà été activée il y a une semaine sur les iPhone, a provoqué un véritable chaos sur le réseau social...

Aucune vérification d'identité

En effet, le nouveau "Twitter Blue" n'implique aucune vérification supplémentaire d'identité de la part de la plateforme. Ainsi, n'importe qui peut créer un compte Twitter usurpant l'identité d'une personne ou d'une marque et obtenir un badge certifié. Un compte peut alors être rendu crédible pour seulement 8 dollars par mois.

Sans surprise, cette nouveauté s'est accompagnée d'une vague de comptes se faisant passer pour ceux de célébrités ou de grandes entreprises : De faux LeBron James ou Joe Biden ont ainsi tweeté au nom de la star du basket ou du président américain. Deux comptes appartenant prétendument à George W. Bush et Tony Blair ont disserté sur leurs regrets de ne plus pouvoir "tuer des Irakiens". Sur le réseau social, on a également pu voir Super Mario faire un doigt d'honneur sur un faux compte Nintendo...

the new Twitter verification system is going well 🫠 pic.twitter.com/7eH2H7o24W — Tom Warren (@tomwarren), via Twitter

Une fausse annonce sur la gratuité de l'insuline

Cette pagaille a provoqué des dégâts pour l'entreprise pharmaceutique Eli Lilly. Un message "fallacieux", promettant de l'insuline gratuite, venant d'un compte à son nom, doté de la coche bleue, a fait plonger le cours de Bourse du laboratoire américain, qui dû présenter ses excuses après le succès de ce tweet.

Vendredi dernier, il n'était plus possible de souscrire à "Twitter Blue". Un mémo interne relayé par des médias américains indiquait que le service avait été suspendu afin de "résoudre les problèmes d'usurpation".

Did Twitter Blue tweet just cost Eli Lilly $LLY billions? Yes. pic.twitter.com/w4RtJwgCVK >— Rafael Shimunov is on Mastodon (@rafaelshimunov), via Twitter