Twitter lance officiellement son offre payante

"Twitter Blue", qui permet d'accéder à des fonctionnalités premium, est d'abord lancé au Canada et en Australie aux tarifs respectifs de 3,49 dollars canadiens et 4,49 dollars australiens...

Crédit photo © Reuters

(Boursier.com) — L 'offre premium de Twitter a été lancée dans deux pays... Après plusieurs mois de rumeurs, la plateforme de microblogging, qui travaille depuis l'été dernier sur un service payant permettant aux utilisateurs d'avoir accès à des fonctionnalités pratiques, a annoncé jeudi que "Twitter Blue" était désormais accessible au Canada et en Australie aux tarifs respectifs de 3,49 dollars canadiens et 4,49 dollars australiens, soit 2,50 euros environ.

"Twitter gratuit ne disparaîtra pas, et ne disparaîtra jamais. Cette offre d'abonnement est simplement destinée à ajouter des fonctionnalités améliorées et complémentaires à l'expérience Twitter déjà existante pour ceux qui le souhaitent", explique le réseau social de Jack Dorsey dans un billet de blog.

"Notre objectif avec cette phase initiale est de mieux comprendre ce qui rendra votre expérience Twitter plus personnalisée, plus animée", poursuit la plateforme, évoquant un potentiel déploiement partout dans le monde.

Quels avantages ?

Ainsi, "ceux qui souscrivent un abonnement Twitter Blue bénéficieront d'un ensemble de fonctionnalités et d'avantages", indique Twitter. Les utilisateurs abonnés pourront notamment avoir accès aux dossiers de marque-pages, qui permettent aux utilisateurs d'organiser les tweets sauvegardés.

En outre, les utilisateurs premium pourront utiliser un outil d'annulation de tweet pendant 30 secondes. "Faute de frappe ? Vous avez oublié de taguer quelqu'un ? Prévisualisez et révisez votre Tweet avant sa mise en ligne", explique le réseau social.

Enfin, les abonnés pourront transformer les "threads" (une série de tweets publiés par une personne permettant de fournir plus de contexte et de donner plus d'informations en reliant plusieurs tweets) en un texte unique pour "une plus belle expérience de lecture".

De multiples annonces depuis le début de l'année

Depuis le début de l'année, Twitter, qui souhaite diversifier ses sources de revenus grâce à ce modèle d'abonnement, a multiplié les annonces concernant les fonctionnalités à venir. Fin février, la plateforme de microblogging a présenté "Super Follow", une fonction qui doit permettre de souscrire à un abonnement payant pour accéder à du contenu exclusif des créateurs. Début mai, le réseau social a aussi dévoilé "Tip Jar", qui permet aux utilisateurs de faire des dons à leurs créateurs préférés...

Enfin, la plateforme américaine, qui a lancé en début d'année des salons vocaux "Spaces" pour concurrencer la start-up Clubhouse, espère également séduire les organisateurs de ces salons avec une version payante.