Twitter devient le premier réseau social à autoriser la publicité pour le cannabis aux Etats-Unis

Ces publicités devront, malgré tout, être encadrées...

(Boursier.com) — Alors que la plupart des géants de la tech interdisent les annonces faisant directement la promotion du cannabis récréatif ou médicinal, Twitter a décidé de se distinguer de l'ensemble de ses concurrents. Le réseau social autorise désormais les entreprises du secteur du cannabis à faire la promotion de leurs marques et leurs produits aux Etats-Unis et au Canada.

Jusqu'ici, seules les annonces pour des produits à base de CBD (sans THC, la substance psychoactive du cannabis) étaient acceptées sur la plateforme.

Comme l'a rapporté 'Reuters' mercredi, cette mise à jour de sa politique intervient alors que la légalisation du cannabis récréatif est en marche aux Etats-Unis. Actuellement, 21 Etats américains autorisent la vente et la consommation de cannabis à des fins non médicales, et d'autres pourraient bientôt suivre.

Interdiction de cibler les utilisateurs âgés de moins de 21 ans

Ces publicités seront tout de même encadrées. Selon les nouvelles règles, les annonceurs devront préalablement obtenir l'autorisation de Twitter et avoir "une licence délivrée par les autorités compétentes". Ils ne peuvent "cibler que les juridictions dans lesquelles ils sont autorisés à promouvoir leurs produits ou services", précise le réseau social.

Par ailleurs, les annonceurs ne peuvent pas cibler les utilisateurs âgés de moins de 21 ans. Comme pour les règles en vigueur aux Etats-Unis, les annonceurs canadiens devront avoir une licence de Santé Canada et une autorisation préalable de Twitter, et ne peuvent promouvoir que du contenu informatif ou de préférence pour une marque.

"Ce changement témoigne de l'acceptation croissante du cannabis en tant que produit de bien-être grand public, et nous espérons qu'il servira de catalyseur pour que d'autres plateformes de médias sociaux suivent le mouvement", a expliqué à 'Reuters' Kate Lynch de Curaleaf, la plus grande entreprise de cannabis opérant aux Etats-Unis.

Fuite des annonceurs

Alors que de nombreux annonceurs s'étaient retirés de Twitter suite à l'acquisition de l'entreprise par Elon Musk fin octobre 2022, en raison notamment des nombreux propos controversés tenus par le patron de Tesla et SpaceX, ces nouvelles règles pourraient constituer une source de revenus pour le réseau social.

"Twitter est un espace amusant et engageant pour que les utilisateurs puissent raconter leurs expériences avec le cannabis, que ce soit lié à un usage médical, au bien-être ou à des aspects récréatifs", a de son côté affirmé la responsable des ventes et des partenariats de Twitter aux Etats-Unis, Alexia Alianiello.