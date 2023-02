Twitter : 290.000 utilisateurs se sont abonnés à "Twitter Blue", un flop ?

Les revenus générés par ces abonnements sont d'environ 28 millions de dollars, selon 'The Information'...

(Boursier.com) — Un échec en vue ? Quelques jours après avoir pris le contrôle de Twitter à l'automne dernier, Elon Musk a annoncé l'arrivée d'un abonnement payant. Proposée au prix de 8 euros par mois en passant par la version web (en incluant la TVA, le tarif grimpe à 9,60 euros) et 11 euros par mois sur iOS et Android, cette formule, qui s'adresse aux utilisateurs souhaitant faire certifier leur compte comme authentique, a été lancée début février en France, après les Etats-Unis et l'Angleterre.

Alors qu'elle est censée permettre de diversifier les sources de revenus du réseau social, cette nouvelle offre semble toutefois avoir du mal à séduire les utilisateurs... Selon des documents consultés par 'The Information', à la mi-janvier, environ 180.000 utilisateurs de la plateforme de microblogging avaient souscrit la formule outre-Atlantique, soit environ 0,2% de la base d'utilisateurs actifs mensuelle.

Le site américain révèle également 62% des utilisateurs payants proviendraient des Etats-Unis. Ainsi, depuis le lancement de "Twitter Blue" fin 2022, Twitter compterait environ 290.000 abonnés dans le monde...

Environ 28 millions de dollars

Les revenus générés par ces abonnements seraient d'environ 28 millions de dollars, soit 1% du chiffre d'affaires du groupe californien. D'après 'The Information', Elon Musk a expliqué, l'an dernier, aux employés qu'il souhaitait que la moitié des revenus de la plateforme proviennent des abonnements.

Pour rappel, "Twitter Blue" est une offre payante permettant aux utilisateurs de bénéficier de plusieurs avantages, à commencer par la pastille bleue de certification. Auparavant, le réseau social proposait un service gratuit de vérification de l'identité pour les organisations et personnes notoires, mais aussi un abonnement payant à des options supplémentaires. Ce service accorde également la possibilité d'éditer un tweet ou encore la publication de vidéos plus longues et en full HD.

1.000 euros par mois pour un badge doré ?

Fin 2022, le petit badge bleu est devenu de couleur or pour les entreprises, et un badge gris a également été mis en place pour les comptes gouvernementaux et multilatéraux. Mais ces nouveaux badges professionnels pourraient coûter très cher aux entreprises.

Selon 'The Verge', Twitter prévoit de lancer un abonnement pour les entreprises à 1.000 euros par mois, pour leurs badges de certification dorés. Le réseau social souhaiterait également faire payer 50 dollars de plus par mois afin d'ajouter un badge supplémentaire à chaque compte qui serait affilié à l'entreprise...